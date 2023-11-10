***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2023 tarih ve 2023/62 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 97.000.000- TL olarak onaylanmış olup, ilgili onaylı ihraç belgesini ekte saygılarımızla bilginize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216937BIST