***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanTURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanTURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi12/01/2024AçıklamalarŞirketimizin unvanı, Turkish Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup 12.01.2024 tarihinde Tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243015BIST