***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği
26.01.2024 15:31
***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/01/2024
Açıklamalar
Şirketimizin unvanı, Turkish Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup 12.01.2024 tarihinde Tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243015
BIST
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17:088.327
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 156,70
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0830,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0754
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0832,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1070
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:081.973,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TARKM
|742,50
|679.475.540
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.566.149
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.310.073
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|40,98
|86.294.982
|% -9,09
|
|SAMAT
|51,05
|206.861.335
|% -5,99
|
|QUAGR
|4,10
|1.723.214.531
|% -4,87
|
|THYAO
|258,00
|9.595.039.938
|% 2,28
|
|EKGYO
|10,20
|3.938.343.523
|% 6,14
|
|GUBRF
|147,20
|3.886.952.152
|% 5,90
|
|TCELL
|70,20
|3.771.069.106
|% 4,85
|
|EREGL
|43,24
|3.580.953.213
|% 0,98
|
|QUAGR
|4,10
|1.723.214.531
|% -4,87
|
|EKGYO
|10,20
|3.938.343.523
|% 6,14
|
|ZOREN
|4,49
|723.474.551
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,80
|3.129.740.604
|% 0,46
|
|ISCTR
|25,22
|3.160.563.652
|% 1,78
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3094
|30,3178
|% 0,25
|
|Euro
|32,9716
|32,9903
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5341
|38,7273
|% 0,54
|
|Frank
|34,9908
|35,2016
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0578
|8,0982
|% 0,18
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|906,15
|907,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,09
|949,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,28
|2.023,65
|% 0,66
|