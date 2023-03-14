***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.03.2023 22:29
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124785
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9883
En Düşük
18,9692
17:5920,4208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4208
En Düşük
20,3613
17:591.161,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.161,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.161,92
En Düşük
1.161,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9675
|18,9883
|% 0,07
|
|Euro
|20,3370
|20,4208
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,9971
|23,1125
|% -0,03
|
|Frank
|20,6915
|20,8162
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0387
|5,0640
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.843
|7.919
|5,00
|
|Yarım
|3.832
|3.875
|3,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.937
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|0,06
|