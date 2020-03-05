***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 25.000.000 -274.489 1.221.789 1.587.864 544.535 1.128.009 29.207.708 0 29.207.708Diğer Düzeltmeler1.221.789 -1.221.789 -142.141 -142.141 -142.141Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -274.489 0 1.587.864 402.394 1.128.009 29.065.567 29.065.567Transferler53.727 1.074.282 -1.128.009 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.704 2.237.960 2.223.256 2.223.256Dönem Karı (Zararı)2.237.960 2.237.960 2.237.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.704 -14.704 -14.704Kar Payları-1.020.816 -1.020.816 -1.020.816Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -289.193 1.221.789 0 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -289.193 0 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007Diğer Düzeltmeler1.221.789 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -289.193 0 0 0 2.237.960 30.268.007 30.268.007Transferler143.250 2.094.710 -2.237.960 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.562 2.195.002 2.149.440 2.149.440Dönem Karı (Zararı)2.195.002 2.195.002 2.195.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.562 -45.562 -45.562Kar Payları13 -1.706.750 -1.706.750 -1.706.750Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.221.789 0 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.390.705 11.012.290Dönem Karı (Zararı)2.195.002 2.237.960Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.195.002 2.237.960Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.527.222 100.953Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 2.245.018 175.606Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler424.215 -431.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler229.889 24.441Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-154.588 -326.460Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 348.914 -129.569Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.477 2.911Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.477 2.911Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.836.193 -280.951Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 648.215 634.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.162.539 9.665.164Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.809.906 10.767.514Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler362.686 -2.305.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)362.686 -2.305.282Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-306.484 -1.511.929İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-306.484 -1.511.929Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-51.394 -47.742Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.240.200 1.840.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.672.013 31.300.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.431.813 -29.459.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-687 8.966Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.728.124 913.230İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.703.311İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.024.813 913.230Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.830.319 12.004.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-621.471 -507.612Vergi İadeleri (Ödemeleri)-818.143 -484.175YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.157.012 -983.324Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.157.012 -983.324Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.013.044 -268.607Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -143.968 -714.717FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.706.750 -1.020.816Ödenen Temettüler13 -1.706.750 -1.020.816YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)526.943 9.008.150Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi320.028 131.567NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)846.971 9.139.717DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 32.499.853 23.360.136DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 33.346.824 32.499.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 83.657.605 143.209.899Finansal Yatırımlar5 2.261.284 451.378Ticari Alacaklar6 9.679.217 10.041.903Diğer Alacaklar7 285.000 10.129Türev Araçlar4 8.569.873 733.680Peşin Ödenmiş Giderler8 180.385 132.670Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 87.722 68.358ARA TOPLAM104.721.086 154.648.017TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.721.086 154.648.017DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 2.474.329 2.442.716Maddi Duran Varlıklar9 4.327.010 462.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 873.957 826.075Peşin Ödenmiş Giderler22.876 19.197Ertelenmiş Vergi Varlığı19 211.813 49.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.427.239 5.317.998TOPLAM VARLIKLAR114.148.325 159.966.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 76.220.366 127.387.908İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 46.972.159 31.300.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 29.248.207 96.087.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 118.725 119.412Diğer Borçlar1.837.053 1.241.524İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 329.482 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.507.571 1.241.524Kısa Vadeli Karşılıklar825.911 515.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 290.151 174.156Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 535.760 341.434ARA TOPLAM79.002.055 129.264.434TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.002.055 129.264.434UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 3.915.854 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.373.829 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar542.025 0Uzun Vadeli Karşılıklar519.719 433.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 519.719 433.574TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.435.573 433.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER83.437.628 129.698.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.710.697 30.268.007Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 887.034 932.596Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.784.841 1.641.591Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 843.820 455.860Net Dönem Karı veya Zararı2.195.002 2.237.960TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.710.697 30.268.007TOPLAM KAYNAKLAR114.148.325 159.966.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 340.136.033 341.749.791Satışların Maliyeti14 -327.276.210 -330.101.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.859.823 11.647.792BRÜT KAR (ZARAR)12.859.823 11.647.792Genel Yönetim Giderleri15 -13.294.390 -12.273.731Pazarlama Giderleri15 -1.241.502 -1.286.010Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 253.214 545.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -686.782 -612.272ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.109.637 -1.979.193FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.109.637 -1.979.193Finansman Gelirleri18 5.835.242 4.945.213Finansman Giderleri18 -882.388 -93.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.843.217 2.872.935Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-648.215 -634.975Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -798.779 -557.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 150.564 -77.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.195.002 2.237.960DÖNEM KARI (ZARARI)2.195.002 2.237.960Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.195.002 2.237.960Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-45.562 -14.704Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -56.953 -18.380Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.391 3.676Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 11.391 Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-45.562 -14.704TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.149.440 2.223.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.149.440 2.223.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824706BIST