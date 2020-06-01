***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.164.486 5.348.294Dönem Karı (Zararı)1.160.899 515.826Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.160.899 515.826Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.991.606 -457.819Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler672.772 505.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler167.367 289.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-41.938 114.926Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-41.500 -196.088Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler250.805 370.452Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.256 29.793Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.256 29.793Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.698.093 -1.430.817Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.698.093 -1.430.817Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler457.630 148.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.913.673 5.498.334Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)290.603 -629.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.466.455 -6.140.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.466.455 -6.140.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.764.125 -303.922İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.764.125 -303.922Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-220.119 -231.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.538.027 7.660.231İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-46.944.527 22.176.817İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.482.554 -14.516.586Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)126.831 7.495Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler408.911 5.136.655İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-429.212 3.906.355İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)838.123 1.230.300Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.066.178 5.556.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.898 -104.638Vergi İadeleri (Ödemeleri)-894.794 -103.409YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-156.875 -4.602.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.875 -4.602.470Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.875 -4.594.066Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.404FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.007.611 745.824NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.007.611 745.824DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.346.824 32.499.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.354.435 33.245.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -289.193 0 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007Diğer Düzeltmeler1.221.789 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -289.193 0 0 0 2.237.960 30.268.007 30.268.007Transferler143.250 2.094.710 -2.237.960 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.562 2.195.002 2.149.440 2.149.440Dönem Karı (Zararı)2.195.002 2.195.002 2.195.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.562 -45.562 -45.562Kar Payları13 -1.706.750 -1.706.750 -1.706.750Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.221.789 0 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -334.755 0 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697Diğer Düzeltmeler1.221.789 0 -4.352 -4.352 -4.352Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 0 2.195.002 30.710.697 30.710.697Transferler2.195.002 -2.195.002 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.934 1.160.899 1.160.899 1.160.899Dönem Karı (Zararı)1.160.899 1.160.899 1.160.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.934 0 -9.934 -9.934Kar Payları13 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -344.689 1.221.789 0 1.784.841 3.034.470 1.160.899 0 31.857.310 0 31.857.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 99.652.771 83.657.605Finansal Yatırımlar5 1.970.681 2.261.284Ticari Alacaklar6 12.145.672 9.679.217Diğer Alacaklar7 265.320 285.000Türev Araçlar4 4.871.480 8.569.873Peşin Ödenmiş Giderler8 423.380 180.385Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 548.960 87.722ARA TOPLAM119.878.264 104.721.086TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR119.878.264 104.721.086DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 9.258.134 2.474.329Maddi Duran Varlıklar9 3.833.496 4.327.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 847.222 873.957Peşin Ödenmiş Giderler0 22.876Ertelenmiş Vergi Varlığı19 190.223 211.813TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.646.329 9.427.239TOPLAM VARLIKLAR135.524.593 114.148.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 95.741.392 76.220.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 27.632 46.972.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 95.713.760 29.248.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 245.556 118.725Diğer Borçlar4.571.864 1.837.053İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 1.948.286 329.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.623.578 1.507.571Kısa Vadeli Karşılıklar958.103 825.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 213.038 290.151Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 745.065 535.760ARA TOPLAM101.516.915 79.002.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.516.915 79.002.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.589.954 3.915.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.325.813 3.373.829İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar264.141 542.025Uzun Vadeli Karşılıklar560.414 519.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 560.414 519.719TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.150.368 4.435.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER103.667.283 83.437.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.857.310 30.710.697Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 877.100 887.034Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.784.841 1.784.841Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 3.034.470 843.820Net Dönem Karı veya Zararı1.160.899 2.195.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.857.310 30.710.697TOPLAM KAYNAKLAR135.524.593 114.148.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 120.175.943 340.136.033Satışların Maliyeti14 -115.313.287 -327.276.210TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.862.656 12.859.823Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)4.862.656 12.859.823Genel Yönetim Giderleri15 -3.412.983 -13.294.390Pazarlama Giderleri15 -421.985 -1.241.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 21.139 253.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -193.548 -686.782ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)855.279 -2.109.637FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)855.279 -2.109.637Finansman Gelirleri18 1.000.537 5.835.242Finansman Giderleri18 -237.287 -882.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.618.529 2.843.217Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-457.630 -648.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -433.556 -798.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -24.074 150.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.160.899 2.195.002DÖNEM KARI (ZARARI)1.160.899 2.195.002Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.160.899 2.195.002Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.934 -45.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -12.418 -56.953Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.484 11.391Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 2.484 11.391Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.934 -45.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.150.965 2.149.440Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.150.965 2.149.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848392BIST