***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -289.193 1.221.789 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 30.268.007Transferler143.250 2.094.710 -2.237.960Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.064 1.549.138Dönem Karı (Zararı)1.549.138 1.549.138 1.549.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.064 -41.064 -41.064Kar Payları-1.706.750 -1.706.750 -1.706.750Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -330.257 1.221.789 1.784.841 843.820 1.549.138 30.069.331 30.069.331Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697Transferler109.750 2.085.252 -2.195.002Dönem Karı (Zararı)2.267.190 2.267.190 2.267.190Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.403 -22.403 -22.403Kar Payları-521.391 -521.391 -521.391Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -357.158 1.221.789 1.894.591 2.407.681 2.267.190 32.434.093 32.434.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.205.200 21.968.038Dönem Karı (Zararı)2.267.190 1.549.138Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.267.190 1.549.138Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.371.319 1.914.103Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.361.195 1.032.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler298.790 439.572Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler711.334 441.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.869.128 18.627.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.225.428 1.560.766İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.225.428 1.560.766Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.948.261 4.519.619İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.948.261 4.519.619Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-81.324 -152.933Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.913.830 14.351.481İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-46.968.988 20.025.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.055.158 -5.673.559Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)263.811 -115.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-422.001 385.337İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-422.001 385.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.542.095 -1.921.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.352.559 -2.061.506Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-189.536 140.033Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.230.619 22.090.502Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.419 -122.464YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-294.129 -4.888.929Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-294.129 -4.888.929Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-242.651 -4.875.172Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.478 -13.757FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.547.354 -2.891.131Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.026.041 -1.184.381Ödenen Temettüler-521.313 -1.706.750YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.046.683 14.187.978Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi146.062 106.196NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.900.621 14.294.174DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.485.476 32.499.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.584.855 46.794.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 61.579.910 83.657.605Finansal Yatırımlar6 12.803.088 2.261.284Ticari Alacaklar7 11.904.945 9.679.517Diğer Alacaklar408.271 285.000Türev Araçlar5 0 8.569.573Peşin Ödenmiş Giderler284.585 180.385Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 0 87.722ARA TOPLAM86.980.799 104.721.086TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR86.980.799 104.721.086DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar8 8.299.319 2.474.329Maddi Duran Varlıklar9 3.263.196 4.327.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 870.628 873.957Peşin Ödenmiş Giderler0 22.876Ertelenmiş Vergi Varlığı11 251.671 211.813TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.202.068 9.427.239TOPLAM VARLIKLAR101.182.867 114.148.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.637.026 360.797İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.477.699 329.482Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.477.699 329.482İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar159.327 31.315Kiralama İşlemlerinden Borçlar159.327 31.315Ticari Borçlar7 62.177.535 76.220.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.171 46.972.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar62.174.364 29.248.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar256.372 118.725Diğer Borçlar1.054.255 1.476.256İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.054.255 1.476.256Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 239.418 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.182.347 825.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar438.325 290.151Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 744.022 535.760ARA TOPLAM66.546.953 79.002.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.546.953 79.002.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.613.584 3.915.854İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.345.567 3.373.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.345.567 3.373.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar268.017 542.025Kiralama İşlemlerinden Borçlar268.017 542.025Uzun Vadeli Karşılıklar588.237 519.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar588.237 519.719TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.201.821 4.435.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.748.774 83.437.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.434.093 30.710.697Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 864.631 887.034Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.894.591 1.784.841Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 2.407.681 843.820Net Dönem Karı veya Zararı2.267.190 2.195.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.434.093 30.710.697TOPLAM KAYNAKLAR101.182.867 114.148.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 260.471.660 140.295.717 134.841.953 115.898.311Satışların Maliyeti14 -250.917.031 -135.603.744 -128.271.858 -112.275.965TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.554.629 4.691.973 6.570.095 3.622.346BRÜT KAR (ZARAR)9.554.629 4.691.973 6.570.095 3.622.346Genel Yönetim Giderleri15-16 -7.197.936 -3.784.953 -6.608.584 -3.540.578Pazarlama Giderleri15-16 -801.383 -379.398 -593.901 -260.298Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler42.883 21.744 216.938 2.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -47.735 145.813 -409.765 -52.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.550.458 695.179 -825.217 -229.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.550.458 695.179 -825.217 -229.246Finansman Gelirleri1.760.594 760.057 3.320.798 1.794.195Finansman Giderleri-332.528 -95.241 -504.766 -238.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.978.524 1.359.995 1.990.815 1.326.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-711.334 -253.704 -441.677 -293.554Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -745.591 -312.035 -475.083 -315.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 34.257 58.331 33.406 21.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.267.190 1.106.291 1.549.138 1.033.311DÖNEM KARI (ZARARI)2.267.190 1.106.291 1.549.138 1.033.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.267.190 1.106.291 1.549.138 1.033.311Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.403 -12.471 -41.064 -19.614Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.004 -15.588 -51.330 -24.518Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.601 3.117 10.266 4.904Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.601 3.117 10.266 4.904Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.403 -12.471 -41.064 -19.614TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.244.787 1.093.820 1.508.074 1.013.697Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.244.787 1.093.820 1.508.074 1.013.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868757BIST