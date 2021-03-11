***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.997.431 7.368.001Dönem Karı (Zararı)5.189.629 2.195.002Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.189.629 2.195.002Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.725.873 1.009.194Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11 2.864.803 2.245.018Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.559.254 -1.884.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler358.832 368.541Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler958.500 -154.588Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.876.586 -2.097.992Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.420.324 648.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.971.828 4.163.805Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-613.483 362.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-613.483 362.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.644.693 -306.484İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.644.693 -306.484Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)72.884 -51.394Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.562.516 9.240.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.922.159 15.672.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.359.643 -6.431.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)352.648 -687Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-884.518 6.005.197İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.703.311İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-884.518 2.301.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.307.850 -11.085.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.307.850 -11.085.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.943.674 7.368.001Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)53.757 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-640.851 -6.157.012Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-640.851 -6.157.012Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -521.614 -6.013.044Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -119.237 -143.968FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI923.605 -545.394Ödenen Temettüler-521.313 -1.706.750Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.444.918 1.161.356YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.280.185 665.595Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.193 320.028NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.289.378 985.623DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.485.476 32.499.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.774.854 33.485.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -289.193 1.221.789 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007Transferler143.250 2.094.710 -2.237.960 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.562 2.195.002 2.149.440 0 2.149.440Dönem Karı (Zararı)2.195.002 2.195.002 0 2.195.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.562 -45.562 0 -45.562Sermaye AzaltımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-1.706.750 -1.706.750 0 -1.706.750Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697Transferler109.750 2.085.252 -2.195.002 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 5.189.629 5.176.155 0 5.176.155Dönem Karı (Zararı)5.189.629 5.189.629 0 5.189.629Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 -13.474 0 -13.474Kar Payları-521.391 -521.391 0 -521.391Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 0 35.365.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 235.907.679 83.657.605Finansal Yatırımlar6 5.444.832 2.261.284Ticari Alacaklar8 10.292.700 9.679.217Diğer Alacaklar9 403.684 285.000Türev Araçlar5 0 8.569.873Peşin Ödenmiş Giderler13 153.253 180.385Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 87.722ARA TOPLAM252.202.148 104.721.086TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR252.202.148 104.721.086DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar5.050.346 2.474.329Maddi Duran Varlıklar10 2.073.861 4.327.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 903.154 873.957Peşin Ödenmiş Giderler0 22.876Ertelenmiş Vergi Varlığı20 454.667 211.813TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.999.282 9.427.239TOPLAM VARLIKLAR262.201.430 114.148.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.647.143 360.797İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.327.651 329.482Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.327.651 329.482İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar319.492 31.315Kiralama İşlemlerinden Borçlar319.492 31.315Ticari Borçlar8 220.794.849 76.220.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 26.050.000 46.972.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar194.744.849 29.248.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar141.444 118.725Diğer Borçlar9 1.640.260 1.476.256Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 201.727 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.610.293 825.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 379.081 290.151Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.231.212 535.760ARA TOPLAM226.035.716 79.002.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.035.716 79.002.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar376.155 3.915.854İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 65.581 3.373.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar65.581 3.373.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 310.574 542.025Kiralama İşlemlerinden Borçlar310.574 542.025Uzun Vadeli Karşılıklar424.098 519.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 424.098 519.719TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER800.253 4.435.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER226.835.969 83.437.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.365.461 30.710.697Ödenmiş Sermaye14 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -348.229 -334.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 1.221.789 1.221.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 1.894.591 1.784.841Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 2.407.681 843.820Net Dönem Karı veya Zararı5.189.629 2.195.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.365.461 30.710.697TOPLAM KAYNAKLAR262.201.430 114.148.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 476.153.600 340.136.033Satışların Maliyeti15 -455.870.035 -327.276.210TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.283.565 12.859.823BRÜT KAR (ZARAR)15 20.283.565 12.859.823Genel Yönetim Giderleri16 -14.771.781 -13.294.390Pazarlama Giderleri16 -2.480.688 -1.241.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 56.132 253.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -179.300 -686.782ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.907.928 -2.109.637FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.907.928 -2.109.637Finansman Gelirleri18 3.971.570 5.835.242Finansman Giderleri19 -269.545 -882.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.609.953 2.843.217Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -1.420.324 -648.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -1.659.809 -798.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 239.485 150.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.189.629 2.195.002DÖNEM KARI (ZARARI)5.189.629 2.195.002Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.189.629 2.195.002Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.474 -45.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -16.843 -56.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 3.369 11.391Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.474 -45.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.176.155 2.149.440Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.176.155 2.149.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917653BIST