***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 1.221.789 -334.755 109.750 2.085.252 -2.195.002Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 5.189.629 5.176.155 5.176.155Dönem Karı (Zararı)5.189.629 5.189.629 5.189.629Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 -13.474 -13.474Kar Payları14 -521.391 -521.391 -521.391Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.221.789 -348.229 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 1.221.789 -348.229 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Transferler682.162 4.507.467 -5.189.629Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.196 2.120.151 2.133.347 2.133.347Dönem Karı (Zararı)2.120.151 2.120.151 2.120.151Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.196 13.196 13.196Kar Payları14 -5.936.894 -5.936.894 -5.936.894Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.221.789 -335.033 2.576.753 978.254 2.120.151 31.561.914 31.561.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.363.785 10.164.486Dönem Karı (Zararı)2.120.151 1.160.899Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.120.151 1.160.899Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.323.526 4.991.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler715.801 672.772Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler607.725 4.318.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.884.047 9.156.401Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.237.377 -2.175.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.237.377 -2.175.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.120.114 -6.764.125İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.120.114 -6.764.125Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-168.100 -220.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.215.763 13.538.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.288.000 -46.944.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.503.763 60.482.554Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-225.947 126.831Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.536 408.911İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)149.536 838.123İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -429.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.306.510 4.242.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.306.510 4.242.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.440.370 15.308.906Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.076.585 -5.144.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-984.112 -156.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-984.112 -156.875Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-328.774 -156.875Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-655.338 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.746.538 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.746.538 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.094.435 10.007.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.094.435 10.007.611DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.774.854 33.346.824DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.680.419 43.354.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 209.930.006 235.907.679Finansal Yatırımlar6 10.751.342 5.444.832Ticari Alacaklar8 18.530.377 10.292.700Diğer Alacaklar9 412.461 403.684Türev Araçlar5 300 0Peşin Ödenmiş Giderler11 321.353 153.253ARA TOPLAM239.945.839 252.202.148TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR239.945.839 252.202.148DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 3.921.455 5.050.346Maddi Duran Varlıklar2.330.532 2.073.861Maddi Olmayan Duran Varlıklar914.794 903.154Ertelenmiş Vergi Varlığı18 491.530 454.667TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.175.565 9.999.282TOPLAM VARLIKLAR249.121.404 262.201.430KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.394.130 1.647.143İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.086.355 1.327.651Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.086.355 1.327.651İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar307.775 319.492Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 307.775 319.492Ticari Borçlar8 210.579.086 220.794.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 37.338.000 26.050.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar173.241.086 194.744.849Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar146.105 141.444Diğer Borçlar9 1.789.796 1.640.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 458.563 201.727Kısa Vadeli Karşılıklar2.167.176 1.610.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 77.689 379.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.089.487 1.231.212ARA TOPLAM216.534.856 226.035.716TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER216.534.856 226.035.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar557.532 376.155İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar91.540 65.581Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 91.540 65.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar465.992 310.574Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 465.992 310.574Uzun Vadeli Karşılıklar467.102 424.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 467.102 424.098TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.024.634 800.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER217.559.490 226.835.969ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.561.914 35.365.461Ödenmiş Sermaye12 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -335.033 -348.229Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 1.221.789 1.221.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 2.576.753 1.894.591Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 978.254 2.407.681Net Dönem Karı veya Zararı2.120.151 5.189.629TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.561.914 35.365.461TOPLAM KAYNAKLAR249.121.404 262.201.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 168.802.626 120.175.943Satışların Maliyeti13 -162.553.124 -115.313.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13 6.249.502 4.862.656BRÜT KAR (ZARAR)13 6.249.502 4.862.656Genel Yönetim Giderleri14 -4.058.406 -3.412.983Pazarlama Giderleri14 -806.593 -421.985Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 183.494 21.139Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 0 -193.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.567.997 855.279FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.567.997 855.279Finansman Gelirleri16 1.447.327 1.000.537Finansman Giderleri17 -287.448 -237.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.727.876 1.618.529Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 -607.725 -457.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -647.887 -433.556Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 40.162 -24.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.120.151 1.160.899DÖNEM KARI (ZARARI)2.120.151 1.160.899Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.120.151 1.160.899Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.196 -9.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 16.495 -12.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 -3.299 2.484Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.299 2.484Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.196 -9.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.133.347 1.150.965Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.133.347 1.150.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933302BIST