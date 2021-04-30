***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 14:29
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.221.789 -334.755 109.750 2.085.252 -2.195.002
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 5.189.629 5.176.155 5.176.155
Dönem Karı (Zararı)
5.189.629 5.189.629 5.189.629
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 -13.474 -13.474
Kar Payları
14 -521.391 -521.391 -521.391
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.221.789 -348.229 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.221.789 -348.229 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Transferler
682.162 4.507.467 -5.189.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.196 2.120.151 2.133.347 2.133.347
Dönem Karı (Zararı)
2.120.151 2.120.151 2.120.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.196 13.196 13.196
Kar Payları
14 -5.936.894 -5.936.894 -5.936.894
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.221.789 -335.033 2.576.753 978.254 2.120.151 31.561.914 31.561.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.363.785 10.164.486
Dönem Karı (Zararı)
2.120.151 1.160.899
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.120.151 1.160.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.323.526 4.991.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
715.801 672.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
607.725 4.318.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.884.047 9.156.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.237.377 -2.175.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.237.377 -2.175.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.120.114 -6.764.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.120.114 -6.764.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-168.100 -220.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.215.763 13.538.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.288.000 -46.944.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.503.763 60.482.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-225.947 126.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.536 408.911
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
149.536 838.123
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -429.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.306.510 4.242.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.306.510 4.242.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.440.370 15.308.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.076.585 -5.144.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-984.112 -156.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-984.112 -156.875
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.774 -156.875
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-655.338 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.746.538 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.746.538 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.094.435 10.007.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.094.435 10.007.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.774.854 33.346.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.680.419 43.354.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 209.930.006 235.907.679
Finansal Yatırımlar
6 10.751.342 5.444.832
Ticari Alacaklar
8 18.530.377 10.292.700
Diğer Alacaklar
9 412.461 403.684
Türev Araçlar
5 300 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 321.353 153.253
ARA TOPLAM
239.945.839 252.202.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.945.839 252.202.148
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9 3.921.455 5.050.346
Maddi Duran Varlıklar
2.330.532 2.073.861
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
914.794 903.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 491.530 454.667
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.175.565 9.999.282
TOPLAM VARLIKLAR
249.121.404 262.201.430
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.394.130 1.647.143
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.086.355 1.327.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.086.355 1.327.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
307.775 319.492
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 307.775 319.492
Ticari Borçlar
8 210.579.086 220.794.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 37.338.000 26.050.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
173.241.086 194.744.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
146.105 141.444
Diğer Borçlar
9 1.789.796 1.640.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 458.563 201.727
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.167.176 1.610.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 77.689 379.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.089.487 1.231.212
ARA TOPLAM
216.534.856 226.035.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.534.856 226.035.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
557.532 376.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.540 65.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 91.540 65.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
465.992 310.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 465.992 310.574
Uzun Vadeli Karşılıklar
467.102 424.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 467.102 424.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.634 800.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
217.559.490 226.835.969
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.561.914 35.365.461
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -335.033 -348.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.576.753 1.894.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 978.254 2.407.681
Net Dönem Karı veya Zararı
2.120.151 5.189.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.561.914 35.365.461
TOPLAM KAYNAKLAR
249.121.404 262.201.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 168.802.626 120.175.943
Satışların Maliyeti
13 -162.553.124 -115.313.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 6.249.502 4.862.656
BRÜT KAR (ZARAR)
13 6.249.502 4.862.656
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.058.406 -3.412.983
Pazarlama Giderleri
14 -806.593 -421.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 183.494 21.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 0 -193.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.567.997 855.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.567.997 855.279
Finansman Gelirleri
16 1.447.327 1.000.537
Finansman Giderleri
17 -287.448 -237.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.727.876 1.618.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -607.725 -457.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -647.887 -433.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 40.162 -24.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.120.151 1.160.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.120.151 1.160.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.120.151 1.160.899
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.196 -9.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 16.495 -12.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -3.299 2.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.299 2.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.196 -9.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.133.347 1.150.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.133.347 1.150.965
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933302
BIST