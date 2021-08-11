***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697Transferler109.750 2.085.252 -2.195.002Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 -13.474 -13.474Dönem Karı (Zararı)5.189.629 5.189.629 5.189.629Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 -13.474 -13.474Kar Payları13 -521.391 -521.391 -521.391Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-348.229 1.221.789Transferler682.162 4.507.467 -5.189.629Dönem Karı (Zararı)3.213.737 3.213.737 3.213.737Kar Payları13 -5.746.292 -5.746.292 -5.746.292Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.213.737 32.832.906 32.832.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.686.396 -12.205.200Dönem Karı (Zararı)3.213.737 2.267.190Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.213.737 2.267.190Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.274.763 2.371.319Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler877.709 1.361.195Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler293.635 298.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler293.635 298.790Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.103.419 711.334İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.174.896 -16.869.128Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.940.693 -2.225.428İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.940.693 -2.225.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.076.831 -5.948.261İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.076.831 -5.948.261Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-127.561 -81.324Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.131.283 -5.913.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.048.000 -46.968.988İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-35.179.283 41.055.158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)559.765 263.811Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-665.718 -422.001İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-665.718 -422.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.792.575 -2.542.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.071.839 -2.352.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)279.264 -189.536Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.686.396 -12.230.619Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 25.419YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-620.914 -294.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-620.914 -294.129Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-591.030 -242.651Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.884 -51.478FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.963.204 -1.547.354Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.416.912 -1.026.041Ödenen Temettüler-5.746.292 -521.313Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri200.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.270.514 -14.046.683Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi106.598 146.062NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.163.916 -13.900.621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.774.854 33.485.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.610.938 19.584.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 151.498.107 235.907.679Finansal Yatırımlar6 13.449.970 5.444.832Ticari Alacaklar7 15.233.393 10.292.700Diğer Alacaklar8 408.607 403.684Türev Araçlar5 0 0Peşin Ödenmiş Giderler280.814 153.253ARA TOPLAM180.870.891 252.202.148TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR180.870.891 252.202.148DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar8 9.122.254 5.050.346Maddi Duran Varlıklar9 1.829.463 2.073.861Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 914.794 903.154Ertelenmiş Vergi Varlığı11 667.696 454.667TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.051.461 9.999.282TOPLAM VARLIKLAR194.922.352 262.201.430KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar633.248 1.647.143İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar139.679 1.327.651Kiralama İşlemlerinden Borçlar139.679 1.327.651İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar493.569 319.492Kiralama İşlemlerinden Borçlar493.569 319.492Ticari Borçlar7 156.299.172 220.794.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar57.098.000 26.050.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar99.201.172 194.744.849Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar147.774 141.444Diğer Borçlar8 1.424.646 1.640.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 502.091 201.727Kısa Vadeli Karşılıklar2.079.620 1.610.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar410.756 379.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.668.864 1.231.212ARA TOPLAM161.086.551 226.035.716TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.086.551 226.035.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar529.646 376.155İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.682 65.581Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.682 65.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar486.964 310.574Kiralama İşlemlerinden Borçlar486.964 310.574Uzun Vadeli Karşılıklar473.249 424.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar473.249 424.098TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.002.895 800.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER162.089.446 226.835.969ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.832.906 35.365.461Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -348.229 -348.229Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.221.789 1.221.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.576.753 1.894.591Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.168.856 2.407.681Net Dönem Karı veya Zararı3.213.737 5.189.629TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.832.906 35.365.461TOPLAM KAYNAKLAR194.922.352 262.201.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 360.999.694 192.197.068 260.471.660 140.295.717Satışların Maliyeti14 -349.097.001 -186.543.877 -250.917.031 -135.603.744TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.902.693 5.653.191 9.554.629 4.691.973BRÜT KAR (ZARAR)11.902.693 5.653.191 9.554.629 4.691.973Genel Yönetim Giderleri15-16 -8.579.036 -4.520.630 -7.197.936 -3.784.953Pazarlama Giderleri15-16 -1.647.312 -840.719 -801.383 -379.398Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler293.398 109.904 42.883 21.744Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0 -47.735 145.813ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.969.743 401.746 1.550.458 695.179FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.969.743 401.746 1.550.458 695.179Finansman Gelirleri2.743.024 1.295.697 1.760.594 760.057Finansman Giderleri-395.611 -108.163 -332.528 -95.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.317.156 1.589.280 2.978.524 1.359.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.103.419 -495.694 -711.334 -253.704Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -1.316.448 -668.561 -745.591 -312.035Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 213.029 172.867 34.257 58.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.213.737 1.093.586 2.267.190 1.106.291DÖNEM KARI (ZARARI)3.213.737 1.093.586 2.267.190 1.106.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.213.737 1.093.586 2.267.190 1.106.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 -22.403 -12.469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 -28.004 -15.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 5.601 3.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 5.601 3.117Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 -22.403 -12.469TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.213.737 1.093.586 2.244.787 1.093.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.213.737 1.093.586 2.244.787 1.093.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957470BIST