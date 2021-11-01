***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:43
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.481 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697
Transferler
109.750 2.085.252 -2.195.002
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.847.565 3.847.565
Dönem Karı (Zararı)
3.861.039 3.861.039 3.861.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 -13.474 -13.474
Kar Payları
-521.391 -521.391 -521.391
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 3.861.039 34.036.871 34.036.871
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Transferler
682.162 4.507.467 -5.189.629
Dönem Karı (Zararı)
3.417.291 3.417.291 3.417.291
Kar Payları
-5.746.292 -5.746.292 -5.746.292
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.417.291 33.036.460 33.036.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.829.805 -9.156.287
Dönem Karı (Zararı)
3.417.291 3.861.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.155.504 13.033.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.945.246 2.036.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.169.803 1.263.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-102.442 233.774
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
542.900 558.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
729.345 471.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.654 64.987
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.654 64.987
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-99.859
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.569.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8.569.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.039.660 1.098.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.187.927 -24.657.548
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.909.506 -6.327.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.961.058 -18.239.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.961.058 -18.239.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
489.564 -4.524.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
489.564 -4.524.560
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.689 -88.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
236.236 5.365.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.739.000 19.139.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.502.764 -13.773.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.455 12.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.307 -855.331
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-880.267 -1.374.747
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
772.960 519.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.615.132 -7.763.428
Ödenen Temettüler
-129.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-694.063 -515.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.520.610 -747.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.773.635 -342.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.773.635 -342.308
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.538.399 -266.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -235.236 -75.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.587.822 -521.313
Ödenen Temettüler
-5.587.822 -521.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.191.262 -10.019.908
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
99.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.091.403 -10.019.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.459.899 33.346.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.368.496 23.326.916
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 144.502.717 235.907.679
Finansal Yatırımlar
6 15.335.093 5.444.832
Ticari Alacaklar
8 14.253.458 10.292.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.253.458 10.292.700
Diğer Alacaklar
425.272 403.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
425.272 403.684
Peşin Ödenmiş Giderler
11 142.564 153.253
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
142.564 153.253
Diğer Dönen Varlıklar
11 38.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
38.289
ARA TOPLAM
174.697.393 252.202.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.697.393 252.202.148
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
1.766.339 2.073.861
Mobilya ve Demirbaşlar
327.483 228.878
Özel Maliyetler
506.291 35.451
Diğer Maddi Duran Varlıklar
932.565 1.809.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.039.065 903.154
Bilgisayar Yazılımları
1.039.065 903.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
695.601 454.667
Diğer Duran Varlıklar
4.539.194 5.050.346
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 4.539.194 5.050.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.557.453 9.999.282
TOPLAM VARLIKLAR
184.254.846 262.201.430
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 584.381 1.647.143
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
416.619 1.327.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
167.762 319.492
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
167.762 319.492
Ticari Borçlar
8 144.818.180 220.794.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 42.789.000 26.050.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
102.029.180 194.744.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
194.899 141.444
Diğer Borçlar
9 1.645.320 1.640.260
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.645.320 1.640.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 201.727
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.660.330 1.610.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
156.873 379.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.503.457 1.231.212
ARA TOPLAM
149.903.110 226.035.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.903.110 226.035.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
802.550 376.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.346 65.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
96.346 65.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
706.204 310.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
706.204 310.574
Uzun Vadeli Karşılıklar
512.726 424.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 512.726 424.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.315.276 800.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.218.386 226.835.969
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.036.460 35.365.461
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-348.229 -348.229
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-348.229 -348.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-348.229 -348.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.221.789 1.221.789
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.221.789 1.221.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.576.753 1.894.591
Yasal Yedekler
12 2.576.753 1.894.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 1.168.856 2.407.681
Net Dönem Karı veya Zararı
3.417.291 5.189.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.036.460 35.365.461
TOPLAM KAYNAKLAR
184.254.846 262.201.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 460.310.861 383.707.141 99.311.167 123.235.481
Satışların Maliyeti
-444.162.938 -368.697.058 -95.065.937 -117.780.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.147.923 15.010.083 4.245.230 5.455.454
BRÜT KAR (ZARAR)
16.147.923 15.010.083 4.245.230 5.455.454
Genel Yönetim Giderleri
-13.271.250 -10.640.603 -4.692.214 -3.442.607
Pazarlama Giderleri
-2.238.268 -1.687.332 -590.956 -885.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
245.026 52.354 -48.372 9.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.270 -185.041 -6.270 -137.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
877.161 2.549.461 -1.092.582 999.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
877.161 2.549.461 -1.092.582 999.063
Finansman Gelirleri
4.056.190 2.750.035 1.313.166 989.441
Finansman Giderleri
-476.400 -339.816 -80.789 -7.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.456.951 4.959.680 139.795 1.981.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.039.660 -1.098.641 63.759 -387.307
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.280.594 -1.236.150 35.854 -490.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
240.934 137.509 27.905 103.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.417.291 3.861.039 203.554 1.593.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.417.291 3.861.039 203.554 1.593.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.417.291 3.861.039 203.554 1.593.909
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -13.474 0 -128.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -66.904 0 -176.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 53.430 0 47.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 53.430 0 47.829
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -13.474 0 -128.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.417.291 3.847.565 203.554 1.464.917
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.417.291 3.847.565 203.554 1.464.917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973717
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