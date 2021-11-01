***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.481 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697Transferler109.750 2.085.252 -2.195.002Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.847.565 3.847.565Dönem Karı (Zararı)3.861.039 3.861.039 3.861.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 -13.474 -13.474Kar Payları-521.391 -521.391 -521.391Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 3.861.039 34.036.871 34.036.871Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Transferler682.162 4.507.467 -5.189.629Dönem Karı (Zararı)3.417.291 3.417.291 3.417.291Kar Payları-5.746.292 -5.746.292 -5.746.292Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.417.291 33.036.460 33.036.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.829.805 -9.156.287Dönem Karı (Zararı)3.417.291 3.861.039Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.155.504 13.033.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.945.246 2.036.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.169.803 1.263.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-102.442 233.774Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler542.900 558.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler729.345 471.126Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler100.654 64.987Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler100.654 64.987Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-99.859Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.569.573Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8.569.573Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.039.660 1.098.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.187.927 -24.657.548Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.909.506 -6.327.262Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.961.058 -18.239.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.961.058 -18.239.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler489.564 -4.524.560İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)489.564 -4.524.560Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10.689 -88.874Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler236.236 5.365.625İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.739.000 19.139.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.502.764 -13.773.603Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)53.455 12.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.307 -855.331İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-880.267 -1.374.747İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)772.960 519.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.615.132 -7.763.428Ödenen Temettüler-129.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-694.063 -515.779Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.520.610 -747.106YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.773.635 -342.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.773.635 -342.308Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.538.399 -266.559Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -235.236 -75.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.587.822 -521.313Ödenen Temettüler-5.587.822 -521.313YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.191.262 -10.019.908Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi99.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.091.403 -10.019.908DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.459.899 33.346.824DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.368.496 23.326.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 144.502.717 235.907.679Finansal Yatırımlar6 15.335.093 5.444.832Ticari Alacaklar8 14.253.458 10.292.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.253.458 10.292.700Diğer Alacaklar425.272 403.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar425.272 403.684Peşin Ödenmiş Giderler11 142.564 153.253İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler142.564 153.253Diğer Dönen Varlıklar11 38.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar38.289ARA TOPLAM174.697.393 252.202.148TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR174.697.393 252.202.148DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar1.766.339 2.073.861Mobilya ve Demirbaşlar327.483 228.878Özel Maliyetler506.291 35.451Diğer Maddi Duran Varlıklar932.565 1.809.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.039.065 903.154Bilgisayar Yazılımları1.039.065 903.154Ertelenmiş Vergi Varlığı695.601 454.667Diğer Duran Varlıklar4.539.194 5.050.346İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 4.539.194 5.050.346TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.557.453 9.999.282TOPLAM VARLIKLAR184.254.846 262.201.430KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 584.381 1.647.143İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar416.619 1.327.651İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar167.762 319.492Kiralama İşlemlerinden Borçlar167.762 319.492Ticari Borçlar8 144.818.180 220.794.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 42.789.000 26.050.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar102.029.180 194.744.849Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar194.899 141.444Diğer Borçlar9 1.645.320 1.640.260İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.645.320 1.640.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 201.727Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.660.330 1.610.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar156.873 379.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.503.457 1.231.212ARA TOPLAM149.903.110 226.035.716TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.903.110 226.035.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar802.550 376.155İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar96.346 65.581Kiralama İşlemlerinden Borçlar96.346 65.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar706.204 310.574Kiralama İşlemlerinden Borçlar706.204 310.574Uzun Vadeli Karşılıklar512.726 424.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 512.726 424.098TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.315.276 800.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER151.218.386 226.835.969ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.036.460 35.365.461Ödenmiş Sermaye12 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-348.229 -348.229Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-348.229 -348.229Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-348.229 -348.229Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.221.789 1.221.789Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.221.789 1.221.789Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.221.789 1.221.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 2.576.753 1.894.591Yasal Yedekler12 2.576.753 1.894.591Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 1.168.856 2.407.681Net Dönem Karı veya Zararı3.417.291 5.189.629TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.036.460 35.365.461TOPLAM KAYNAKLAR184.254.846 262.201.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 460.310.861 383.707.141 99.311.167 123.235.481Satışların Maliyeti-444.162.938 -368.697.058 -95.065.937 -117.780.027TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.147.923 15.010.083 4.245.230 5.455.454BRÜT KAR (ZARAR)16.147.923 15.010.083 4.245.230 5.455.454Genel Yönetim Giderleri-13.271.250 -10.640.603 -4.692.214 -3.442.607Pazarlama Giderleri-2.238.268 -1.687.332 -590.956 -885.949Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler245.026 52.354 -48.372 9.471Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.270 -185.041 -6.270 -137.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)877.161 2.549.461 -1.092.582 999.063FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)877.161 2.549.461 -1.092.582 999.063Finansman Gelirleri4.056.190 2.750.035 1.313.166 989.441Finansman Giderleri-476.400 -339.816 -80.789 -7.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.456.951 4.959.680 139.795 1.981.216Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.039.660 -1.098.641 63.759 -387.307Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.280.594 -1.236.150 35.854 -490.559Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri240.934 137.509 27.905 103.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.417.291 3.861.039 203.554 1.593.909DÖNEM KARI (ZARARI)3.417.291 3.861.039 203.554 1.593.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.417.291 3.861.039 203.554 1.593.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -13.474 0 -128.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -66.904 0 -176.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 53.430 0 47.829Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 53.430 0 47.829Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -13.474 0 -128.992TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.417.291 3.847.565 203.554 1.464.917Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.417.291 3.847.565 203.554 1.464.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973717BIST