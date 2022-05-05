***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697Transferler109.750 2.085.252 -2.195.002Dönem Karı (Zararı)5.189.629 5.189.629 5.189.629Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.474 -13.474 -13.474Kar Payları-521.391 -521.391 -521.391Dönem Sonu Bakiyeler-348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725Transferler492.405 4.010.119 -4.502.524Dönem Karı (Zararı)1.226.980 1.226.980 1.226.980Kar Payları-3.696.665 -3.696.665 -3.696.665Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -199.047 1.221.789 3.069.158 1.334.160 1.226.980 31.653.040 31.653.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.471.609 -13.363.785Dönem Karı (Zararı)1.226.980 2.120.151Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler533.781 1.323.526Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler238.895 715.801Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-99.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-106.573Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-43.395Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-43.395Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler437.559 607.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.759.947 -22.884.047Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.955.155 -5.306.510Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.332.169 -8.237.377İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.332.169 -8.237.377Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.889.872 1.120.114İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.889.872 1.120.114Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-232.645 -168.100Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.491.873 -10.215.763İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-64.390.969 11.288.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.882.842 -21.503.763Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-73.000 -225.947Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-159.395 149.536İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-159.395 149.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.520.708 -19.440.370Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-49.099 6.076.585YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-70.907 -984.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.907 -984.112Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.901 -328.774Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.006 -655.338FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.141 -5.746.538Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.746.538Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.746.538Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-163.141YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.237.561 -20.094.435Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi58.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.295.661 -20.094.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.199.130 36.774.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.494.791 16.680.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 93.896.955 175.387.714Finansal Yatırımlar5 8.614.419 15.569.574Ticari Alacaklar7 17.846.305 14.514.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.846.305 14.514.136Diğer Alacaklar449.590 461.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 449.590 461.538Peşin Ödenmiş Giderler413.177 180.532İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 413.177 180.532ARA TOPLAM121.220.446 206.113.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.220.446 206.113.494DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar9 1.388.677 1.583.514Tesis, Makine ve Cihazlar230.007 278.824Özel Maliyetler467.531 502.232Diğer Maddi Duran Varlıklar691.139 802.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.107.924 1.081.075Bilgisayar Yazılımları1.107.924 1.081.075Ertelenmiş Vergi Varlığı19 369.782 401.851Diğer Duran Varlıklar4.896.503 2.994.684İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 4.896.503 2.994.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.280.140 7.578.378TOPLAM VARLIKLAR130.500.586 213.691.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar323.465 439.100İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.382 136.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 105.382 136.854İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar218.083 302.246Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 218.083 302.246Ticari Borçlar7 93.236.866 173.991.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 19.680.000 36.043.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.556.866 137.947.835Diğer Borçlar8 2.120.186 2.051.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.120.186 2.051.315Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 330.299 244.858Kısa Vadeli Karşılıklar1.940.267 1.982.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 158.225 208.225Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.782.042 1.774.748ARA TOPLAM97.951.083 178.709.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.951.083 178.709.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar517.896 517.896İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar333.011 333.011Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 333.011 333.011İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar184.885 184.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 184.885 184.885Uzun Vadeli Karşılıklar378.567 341.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 378.567 341.783TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER896.463 859.679TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER98.847.546 179.569.147ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.653.040 34.122.725Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-199.047 -199.047Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -199.047 -199.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.221.789 1.221.789Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar13 1.221.789 1.221.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.069.158 2.576.753Yasal Yedekler13 3.069.158 2.576.753Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.334.160 1.020.706Net Dönem Karı veya Zararı13 1.226.980 4.502.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.653.040 34.122.725TOPLAM KAYNAKLAR130.500.586 213.691.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 181.520.012 168.802.626Satışların Maliyeti14 -175.144.786 -162.553.124TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.375.226 6.249.502BRÜT KAR (ZARAR)6.375.226 6.249.502Genel Yönetim Giderleri15 -5.329.712 -4.058.406Pazarlama Giderleri15 -835.638 -806.593Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 82.536 183.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)292.412 1.567.997FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)292.412 1.567.997Finansman Gelirleri17 1.450.007 1.447.327Finansman Giderleri18 -77.880 -287.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.664.539 2.727.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -437.559 -607.725Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -405.490 -647.887Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-32.069 40.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.226.980 2.120.151DÖNEM KARI (ZARARI)1.226.980 2.120.151Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.226.980 2.120.151Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 13.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 0 16.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -3.299Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 0 -3.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 13.196TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.226.980 2.133.347Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.226.980 2.133.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026560BIST