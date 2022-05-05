***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 13:04
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697
Transferler
109.750 2.085.252 -2.195.002
Dönem Karı (Zararı)
5.189.629 5.189.629 5.189.629
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 -13.474 -13.474
Kar Payları
-521.391 -521.391 -521.391
Dönem Sonu Bakiyeler
-348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725
Transferler
492.405 4.010.119 -4.502.524
Dönem Karı (Zararı)
1.226.980 1.226.980 1.226.980
Kar Payları
-3.696.665 -3.696.665 -3.696.665
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 3.069.158 1.334.160 1.226.980 31.653.040 31.653.040
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.471.609 -13.363.785
Dönem Karı (Zararı)
1.226.980 2.120.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
533.781 1.323.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
238.895 715.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-99.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-106.573
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.395
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
437.559 607.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.759.947 -22.884.047
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.955.155 -5.306.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.332.169 -8.237.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.332.169 -8.237.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.889.872 1.120.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.889.872 1.120.114
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-232.645 -168.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.491.873 -10.215.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.390.969 11.288.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.882.842 -21.503.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.000 -225.947
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.395 149.536
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-159.395 149.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.520.708 -19.440.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.099 6.076.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.907 -984.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.907 -984.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.901 -328.774
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.006 -655.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.141 -5.746.538
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.746.538
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.746.538
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.237.561 -20.094.435
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
58.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.295.661 -20.094.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.199.130 36.774.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.494.791 16.680.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.896.955 175.387.714
Finansal Yatırımlar
5 8.614.419 15.569.574
Ticari Alacaklar
7 17.846.305 14.514.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.846.305 14.514.136
Diğer Alacaklar
449.590 461.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 449.590 461.538
Peşin Ödenmiş Giderler
413.177 180.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 413.177 180.532
ARA TOPLAM
121.220.446 206.113.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.220.446 206.113.494
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
9 1.388.677 1.583.514
Tesis, Makine ve Cihazlar
230.007 278.824
Özel Maliyetler
467.531 502.232
Diğer Maddi Duran Varlıklar
691.139 802.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.107.924 1.081.075
Bilgisayar Yazılımları
1.107.924 1.081.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 369.782 401.851
Diğer Duran Varlıklar
4.896.503 2.994.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 4.896.503 2.994.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.280.140 7.578.378
TOPLAM VARLIKLAR
130.500.586 213.691.872
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
323.465 439.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.382 136.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 105.382 136.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
218.083 302.246
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 218.083 302.246
Ticari Borçlar
7 93.236.866 173.991.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 19.680.000 36.043.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.556.866 137.947.835
Diğer Borçlar
8 2.120.186 2.051.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.120.186 2.051.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 330.299 244.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.940.267 1.982.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 158.225 208.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.782.042 1.774.748
ARA TOPLAM
97.951.083 178.709.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.951.083 178.709.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
517.896 517.896
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
333.011 333.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 333.011 333.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
184.885 184.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 184.885 184.885
Uzun Vadeli Karşılıklar
378.567 341.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 378.567 341.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
896.463 859.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.847.546 179.569.147
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.653.040 34.122.725
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.047 -199.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -199.047 -199.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.221.789 1.221.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13 1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.069.158 2.576.753
Yasal Yedekler
13 3.069.158 2.576.753
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.334.160 1.020.706
Net Dönem Karı veya Zararı
13 1.226.980 4.502.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.653.040 34.122.725
TOPLAM KAYNAKLAR
130.500.586 213.691.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 181.520.012 168.802.626
Satışların Maliyeti
14 -175.144.786 -162.553.124
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.375.226 6.249.502
BRÜT KAR (ZARAR)
6.375.226 6.249.502
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.329.712 -4.058.406
Pazarlama Giderleri
15 -835.638 -806.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 82.536 183.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
292.412 1.567.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
292.412 1.567.997
Finansman Gelirleri
17 1.450.007 1.447.327
Finansman Giderleri
18 -77.880 -287.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.664.539 2.727.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -437.559 -607.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -405.490 -647.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-32.069 40.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.226.980 2.120.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.226.980 2.120.151
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.226.980 2.120.151
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 13.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 0 16.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -3.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 0 -3.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 13.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.226.980 2.133.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.226.980 2.133.347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026560
BIST