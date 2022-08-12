***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Transferler682.162 4.507.467 -5.189.629Dönem Karı (Zararı)3.213.737 3.213.737 3.213.737Kar Payları13 -5.746.292 -5.746.292 -5.746.292Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.213.737 32.832.906 32.832.906Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725Transferler492.405 4.010.119 -4.502.524Dönem Karı (Zararı)1.728.410 1.728.410 1.728.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-187.909 -187.909 -187.909Kar Payları13 -3.696.665 -3.696.665 -3.696.665Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -386.956 1.221.789 3.069.158 1.334.160 1.728.410 31.966.561 31.966.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.767.079 -16.686.396Dönem Karı (Zararı)1.728.410 3.213.737Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler818.710 2.274.763Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler437.695 877.709Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-123.506 -34.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-63.877 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-59.629 -34.957Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler503.112 1.103.419Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.409 328.592İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.700.110 -21.158.812Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.099.765 -7.776.491Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.060.036 -4.940.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.060.036 -4.940.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-649.724 -4.076.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacakla erdeki Azalış (Artış)31.048.flara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.848.588 -35.179.283Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-290.169 559.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-964.033 -665.718İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-964.033 -665.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.247.230 -15.670.312Vergi İadeleri (Ödemeleri)-480.151 -1.016.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI185.675 -420.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.536 -620.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.530 -591.030Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.006 -29.884Alınan Temettüler259.211 200.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.026.702 -7.163.204Ödenen Temettüler-3.696.665 -5.746.292Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-330.037 -1.416.912YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.926.052 -24.270.514Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi190.540 106.598NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.116.592 -24.163.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.199.130 36.774.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.315.722 12.610.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 89.572.061 175.387.714Finansal Yatırımlar5 23.669.339 15.569.574Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar23.669.339 15.569.574Ticari Alacaklar7 31.574.171 14.514.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.574.171 14.514.136Diğer Alacaklar8 509.810 461.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar509.810 461.538Peşin Ödenmiş Giderler12 417.449 180.532İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler417.449 180.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 5.365ARA TOPLAM145.748.195 206.113.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.748.195 206.113.494DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Maddi Duran Varlıklar9 972.996 1.583.514Tesis, Makine ve Cihazlar174.521 278.824Özel Maliyetler432.830 502.232Diğer Maddi Duran Varlıklar365.645 802.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.073.766 1.081.075Bilgisayar Yazılımları1.073.766 1.081.075Ertelenmiş Vergi Varlığı19 436.563 401.851Diğer Duran Varlıklar8 3.596.136 2.994.684İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar3.596.136 2.994.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.596.715 7.578.378TOPLAM VARLIKLAR153.344.910 213.691.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 176.603 439.100İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.393 136.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.393 136.854İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar129.210 302.246Kiralama İşlemlerinden Borçlar129.210 302.246Ticari Borçlar7 117.156.443 173.991.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 10.009.000 36.043.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar107.147.443 137.947.835Diğer Borçlar8 1.427.220 2.051.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.427.220 2.051.315Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 244.858Kısa Vadeli Karşılıklar1.923.344 1.982.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 141.782 208.225Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.781.562 1.774.748ARA TOPLAM120.683.610 178.709.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.683.610 178.709.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 296.658 517.896İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar111.772 333.011Kiralama İşlemlerinden Borçlar111.772 333.011İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar184.886 184.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar184.886 184.885Uzun Vadeli Karşılıklar398.081 341.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 398.081 341.783TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER694.739 859.679TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.378.349 179.569.147ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.966.561 34.122.725Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -386.956 -199.047Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.576.753Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.334.160 1.020.706Net Dönem Karı veya Zararı13 1.728.410 4.502.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.966.561 34.122.725TOPLAM KAYNAKLAR153.344.910 213.691.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 300.357.748 360.999.694 118.837.737 192.197.068Satışların Maliyeti14 -287.712.294 -349.097.001 -112.567.508 -186.543.877TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.645.454 11.902.693 6.270.229 5.653.191BRÜT KAR (ZARAR)12.645.454 11.902.693 6.270.229 5.653.191Genel Yönetim Giderleri15 -11.707.152 -8.579.036 -6.377.440 -4.520.630Pazarlama Giderleri15 -1.614.798 -1.647.312 -779.160 -840.719Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 409.913 293.398 327.376 109.904ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-266.583 1.969.743 -558.995 401.746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-266.583 1.969.743 -558.995 401.746Finansman Gelirleri2.673.171 2.743.024 1.223.165 1.295.697Finansman Giderleri-175.066 -395.611 -97.188 -108.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.231.522 4.317.156 566.982 1.589.280Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-503.112 -1.103.419 -65.553 -495.694Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -475.188 -1.316.448 -69.698 -668.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -27.924 213.029 4.145 172.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.728.410 3.213.737 501.429 1.093.586DÖNEM KARI (ZARARI)1.728.410 3.213.737 501.429 1.093.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.728.410 3.213.737 501.429 1.093.586Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-187.909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-250.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.636Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi62.636Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-187.909TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.540.501 3.213.737 501.429 1.093.586Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.540.501 3.213.737 501.429 1.093.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055044BIST