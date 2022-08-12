***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 16:30
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Transferler
682.162 4.507.467 -5.189.629
Dönem Karı (Zararı)
3.213.737 3.213.737 3.213.737
Kar Payları
13 -5.746.292 -5.746.292 -5.746.292
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.213.737 32.832.906 32.832.906
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725
Transferler
492.405 4.010.119 -4.502.524
Dönem Karı (Zararı)
1.728.410 1.728.410 1.728.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.909 -187.909 -187.909
Kar Payları
13 -3.696.665 -3.696.665 -3.696.665
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -386.956 1.221.789 3.069.158 1.334.160 1.728.410 31.966.561 31.966.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.767.079 -16.686.396
Dönem Karı (Zararı)
1.728.410 3.213.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
818.710 2.274.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
437.695 877.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-123.506 -34.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-63.877 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-59.629 -34.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
503.112 1.103.419
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.409 328.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.700.110 -21.158.812
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.099.765 -7.776.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.060.036 -4.940.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.060.036 -4.940.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-649.724 -4.076.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacakla erdeki Azalış (Artış)
31.048.flara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.848.588 -35.179.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-290.169 559.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-964.033 -665.718
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-964.033 -665.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.247.230 -15.670.312
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-480.151 -1.016.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
185.675 -420.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.536 -620.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.530 -591.030
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.006 -29.884
Alınan Temettüler
259.211 200.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.026.702 -7.163.204
Ödenen Temettüler
-3.696.665 -5.746.292
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-330.037 -1.416.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.926.052 -24.270.514
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
190.540 106.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.116.592 -24.163.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.199.130 36.774.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.315.722 12.610.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.572.061 175.387.714
Finansal Yatırımlar
5 23.669.339 15.569.574
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
23.669.339 15.569.574
Ticari Alacaklar
7 31.574.171 14.514.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.574.171 14.514.136
Diğer Alacaklar
8 509.810 461.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
509.810 461.538
Peşin Ödenmiş Giderler
12 417.449 180.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
417.449 180.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 5.365
ARA TOPLAM
145.748.195 206.113.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.748.195 206.113.494
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 972.996 1.583.514
Tesis, Makine ve Cihazlar
174.521 278.824
Özel Maliyetler
432.830 502.232
Diğer Maddi Duran Varlıklar
365.645 802.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.073.766 1.081.075
Bilgisayar Yazılımları
1.073.766 1.081.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 436.563 401.851
Diğer Duran Varlıklar
8 3.596.136 2.994.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.596.136 2.994.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.596.715 7.578.378
TOPLAM VARLIKLAR
153.344.910 213.691.872
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 176.603 439.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.393 136.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.393 136.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.210 302.246
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
129.210 302.246
Ticari Borçlar
7 117.156.443 173.991.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 10.009.000 36.043.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
107.147.443 137.947.835
Diğer Borçlar
8 1.427.220 2.051.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.427.220 2.051.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 244.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.923.344 1.982.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 141.782 208.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.781.562 1.774.748
ARA TOPLAM
120.683.610 178.709.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.683.610 178.709.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 296.658 517.896
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.772 333.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
111.772 333.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
184.886 184.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
184.886 184.885
Uzun Vadeli Karşılıklar
398.081 341.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 398.081 341.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
694.739 859.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.378.349 179.569.147
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.966.561 34.122.725
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -386.956 -199.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.576.753
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.334.160 1.020.706
Net Dönem Karı veya Zararı
13 1.728.410 4.502.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.966.561 34.122.725
TOPLAM KAYNAKLAR
153.344.910 213.691.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 300.357.748 360.999.694 118.837.737 192.197.068
Satışların Maliyeti
14 -287.712.294 -349.097.001 -112.567.508 -186.543.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.645.454 11.902.693 6.270.229 5.653.191
BRÜT KAR (ZARAR)
12.645.454 11.902.693 6.270.229 5.653.191
Genel Yönetim Giderleri
15 -11.707.152 -8.579.036 -6.377.440 -4.520.630
Pazarlama Giderleri
15 -1.614.798 -1.647.312 -779.160 -840.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 409.913 293.398 327.376 109.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-266.583 1.969.743 -558.995 401.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-266.583 1.969.743 -558.995 401.746
Finansman Gelirleri
2.673.171 2.743.024 1.223.165 1.295.697
Finansman Giderleri
-175.066 -395.611 -97.188 -108.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.231.522 4.317.156 566.982 1.589.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-503.112 -1.103.419 -65.553 -495.694
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -475.188 -1.316.448 -69.698 -668.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -27.924 213.029 4.145 172.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.728.410 3.213.737 501.429 1.093.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.728.410 3.213.737 501.429 1.093.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.728.410 3.213.737 501.429 1.093.586
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-187.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-250.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.636
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
62.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.540.501 3.213.737 501.429 1.093.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.540.501 3.213.737 501.429 1.093.586
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055044
BIST