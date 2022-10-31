***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461Transferler682.162 4.507.467 -5.189.629 0 0Dönem Karı (Zararı)3.417.291 3.417.291 3.417.291Kar Payları-5.746.292 -5.746.292 -5.746.292Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.417.291 33.036.460 33.036.460Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725Transferler492.405 -4.010.119 -4.502.524 0 0Dönem Karı (Zararı)2.754.092 2.754.092 2.754.092Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-187.909 -187.909 -187.909Kar Payları-3.696.665 -3.696.665 -3.696.665Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -386.956 1.221.789 3.069.158 1.334.160 2.754.092 32.992.243 32.992.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.951.837 -5.615.132Dönem Karı (Zararı)2.754.092 3.417.291Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.395.844 4.155.504Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler659.201 1.945.246Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-231.440 1.170.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-82.855 -102.442Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-148.585 1.273.040Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler968.083 1.039.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.198.099 -13.187.927Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-662.092 -9.909.506Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.247.970 -3.961.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.247.970 -3.961.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.138.134 489.564İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.138.134 489.564Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-90.330 10.689Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.525.873 236.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-26.269.626 16.739.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)79.795.499 -16.502.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-14.295 53.455Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler428.849 -107.307İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)772.960İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)428.849 -880.267Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.951.837 -5.615.132YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI185.718 -1.615.165Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.536 -1.773.635Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.530 -1.538.399Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.006 -235.236Alınan Temettüler259.254 158.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.147.028 -7.960.965Ödenen Temettüler-3.696.665 -5.746.292Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.450.363 -2.214.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.009.473 -15.191.262Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi190.989 99.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.818.484 -15.091.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.199.130 36.459.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.380.646 21.368.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.826.015 175.387.714Finansal Yatırımlar5 16.212.421 15.569.574Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar16.212.421 15.569.574Ticari Alacaklar7 59.277.316 14.514.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar59.277.316 14.514.136Diğer Alacaklar8 535.903 461.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar535.903 461.538Peşin Ödenmiş Giderler12 270.862 180.532İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler270.862 180.532ARA TOPLAM111.122.517 206.113.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR111.122.517 206.113.494DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Maddi Duran Varlıklar9 785.648 1.583.514Tesis, Makine ve Cihazlar117.895 278.824Özel Maliyetler398.129 502.232Diğer Maddi Duran Varlıklar269.624 802.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.039.609 1.081.075Bilgisayar Yazılımları1.039.609 1.081.075Ertelenmiş Vergi Varlığı19 436.563 401.851Diğer Duran Varlıklar8 13.058.453 2.994.684İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13.058.453 2.994.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.837.527 7.578.378TOPLAM VARLIKLAR127.960.044 213.691.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 67.493 439.100İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.341 136.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.341 136.854İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.152 302.246Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.152 302.246Ticari Borçlar7 89.866.559 173.991.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 9.995.000 36.043.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar79.871.559 137.947.835Diğer Borçlar8 2.093.249 2.051.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.093.249 2.051.315Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 399.031 244.858Kısa Vadeli Karşılıklar1.834.468 1.982.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 125.370 208.225Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.709.098 1.774.748ARA TOPLAM94.260.800 178.709.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.260.800 178.709.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 296.658 517.896İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar111.772 333.011Kiralama İşlemlerinden Borçlar111.772 333.011İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar184.886 184.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar184.886 184.885Uzun Vadeli Karşılıklar410.343 341.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 410.343 341.783TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER707.001 859.679TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.967.801 179.569.147ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.992.243 34.122.725Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -386.956 -199.047Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-386.956 -199.047Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-386.956 -199.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.221.789 1.221.789Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.221.789 1.221.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.069.158 2.576.753Yasal Yedekler13 3.069.158 2.576.753Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.334.160 1.020.706Net Dönem Karı veya Zararı13 2.754.092 4.502.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.992.243 34.122.725TOPLAM KAYNAKLAR127.960.044 213.691.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 436.809.401 460.310.861 136.451.653 99.311.167Satışların Maliyeti14 -417.156.867 -444.162.938 -129.444.573 -95.065.937TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.652.534 16.147.923 7.007.080 4.245.230BRÜT KAR (ZARAR)19.652.534 16.147.923 7.007.080 4.245.230Genel Yönetim Giderleri15 -18.139.299 -13.271.250 -6.432.147 -4.692.214Pazarlama Giderleri15 -2.476.085 -2.238.268 -861.287 -590.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 435.045 245.026 25.132 -48.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.270 -6.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-527.805 877.161 -261.222 -1.092.582FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-527.805 877.161 -261.222 -1.092.582Finansman Gelirleri4.585.488 4.056.190 1.912.317 1.313.166Finansman Giderleri-335.508 -476.400 -160.442 -80.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.722.175 4.456.951 1.490.653 139.795Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-968.083 -1.039.660 -464.971 63.759Dönem Vergi (Gideri) Geliri11/19 -940.159 -1.280.594 -464.971 35.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11/19 -27.924 240.934 27.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.754.092 3.417.291 1.025.682 203.554DÖNEM KARI (ZARARI)2.754.092 3.417.291 1.025.682 203.554Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.754.092 3.417.291 1.025.682 203.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-187.909Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-250.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.636Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi62.636Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-187.909TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.566.183 3.417.291 1.025.682 203.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.566.183 3.417.291 1.025.682 203.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075340BIST