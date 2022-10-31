***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:08
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 35.365.461
Transferler
682.162 4.507.467 -5.189.629 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.417.291 3.417.291 3.417.291
Kar Payları
-5.746.292 -5.746.292 -5.746.292
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 2.576.753 1.168.856 3.417.291 33.036.460 33.036.460
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725
Transferler
492.405 -4.010.119 -4.502.524 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.754.092 2.754.092 2.754.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.909 -187.909 -187.909
Kar Payları
-3.696.665 -3.696.665 -3.696.665
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -386.956 1.221.789 3.069.158 1.334.160 2.754.092 32.992.243 32.992.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.951.837 -5.615.132
Dönem Karı (Zararı)
2.754.092 3.417.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.395.844 4.155.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
659.201 1.945.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-231.440 1.170.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-82.855 -102.442
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-148.585 1.273.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
968.083 1.039.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.198.099 -13.187.927
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-662.092 -9.909.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.247.970 -3.961.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.247.970 -3.961.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.138.134 489.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.138.134 489.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-90.330 10.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.525.873 236.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.269.626 16.739.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
79.795.499 -16.502.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.295 53.455
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.849 -107.307
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
772.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
428.849 -880.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.951.837 -5.615.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
185.718 -1.615.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.536 -1.773.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.530 -1.538.399
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.006 -235.236
Alınan Temettüler
259.254 158.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.147.028 -7.960.965
Ödenen Temettüler
-3.696.665 -5.746.292
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.450.363 -2.214.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.009.473 -15.191.262
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
190.989 99.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.818.484 -15.091.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.199.130 36.459.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.380.646 21.368.496
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.826.015 175.387.714
Finansal Yatırımlar
5 16.212.421 15.569.574
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
16.212.421 15.569.574
Ticari Alacaklar
7 59.277.316 14.514.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.277.316 14.514.136
Diğer Alacaklar
8 535.903 461.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
535.903 461.538
Peşin Ödenmiş Giderler
12 270.862 180.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
270.862 180.532
ARA TOPLAM
111.122.517 206.113.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.122.517 206.113.494
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 785.648 1.583.514
Tesis, Makine ve Cihazlar
117.895 278.824
Özel Maliyetler
398.129 502.232
Diğer Maddi Duran Varlıklar
269.624 802.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.039.609 1.081.075
Bilgisayar Yazılımları
1.039.609 1.081.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 436.563 401.851
Diğer Duran Varlıklar
8 13.058.453 2.994.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13.058.453 2.994.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.837.527 7.578.378
TOPLAM VARLIKLAR
127.960.044 213.691.872
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 67.493 439.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.341 136.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.341 136.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.152 302.246
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.152 302.246
Ticari Borçlar
7 89.866.559 173.991.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 9.995.000 36.043.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
79.871.559 137.947.835
Diğer Borçlar
8 2.093.249 2.051.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.093.249 2.051.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 399.031 244.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.834.468 1.982.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 125.370 208.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.709.098 1.774.748
ARA TOPLAM
94.260.800 178.709.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.260.800 178.709.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 296.658 517.896
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.772 333.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
111.772 333.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
184.886 184.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
184.886 184.885
Uzun Vadeli Karşılıklar
410.343 341.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 410.343 341.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
707.001 859.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.967.801 179.569.147
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.992.243 34.122.725
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -386.956 -199.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386.956 -199.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386.956 -199.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.221.789 1.221.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.069.158 2.576.753
Yasal Yedekler
13 3.069.158 2.576.753
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.334.160 1.020.706
Net Dönem Karı veya Zararı
13 2.754.092 4.502.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.992.243 34.122.725
TOPLAM KAYNAKLAR
127.960.044 213.691.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 436.809.401 460.310.861 136.451.653 99.311.167
Satışların Maliyeti
14 -417.156.867 -444.162.938 -129.444.573 -95.065.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.652.534 16.147.923 7.007.080 4.245.230
BRÜT KAR (ZARAR)
19.652.534 16.147.923 7.007.080 4.245.230
Genel Yönetim Giderleri
15 -18.139.299 -13.271.250 -6.432.147 -4.692.214
Pazarlama Giderleri
15 -2.476.085 -2.238.268 -861.287 -590.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 435.045 245.026 25.132 -48.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.270 -6.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-527.805 877.161 -261.222 -1.092.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-527.805 877.161 -261.222 -1.092.582
Finansman Gelirleri
4.585.488 4.056.190 1.912.317 1.313.166
Finansman Giderleri
-335.508 -476.400 -160.442 -80.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.722.175 4.456.951 1.490.653 139.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-968.083 -1.039.660 -464.971 63.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11/19 -940.159 -1.280.594 -464.971 35.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11/19 -27.924 240.934 27.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.754.092 3.417.291 1.025.682 203.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.754.092 3.417.291 1.025.682 203.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.754.092 3.417.291 1.025.682 203.554
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-187.909
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-250.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.636
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
62.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.566.183 3.417.291 1.025.682 203.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.566.183 3.417.291 1.025.682 203.554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075340
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