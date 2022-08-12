***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
12.08.2022 08:57
ıklamanın Tarihi
19.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 93.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi,
Sermaye Piyasası Kurulu' tarafından 04.08.2022 tarihinde (40/1114 sayılı karar) onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054909
BIST
11:542.867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,54
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
11:5417,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
11:5418,5037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0289
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
11:541.031,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.032,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TRCAS
|10,57
|76.178.102
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|48.387.526
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|20.305.057
|% 9,88
|
|IZMDC
|2,94
|153.840.550
|% 9,29
|
|KIMMR
|4,60
|65.178.552
|% 8,49
|
|PAMEL
|169,40
|11.039.259
|% -9,51
|
|AKENR
|2,02
|56.289.237
|% -7,76
|
|BLCYT
|12,01
|23.601.174
|% -6,90
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|TEKTU
|1,74
|37.215.375
|% -6,45
|
|THYAO
|62,85
|2.968.646.077
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,70
|745.633.473
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,78
|684.238.461
|% -1,49
|
|GARAN
|18,12
|682.492.921
|% 0,28
|
|AKBNK
|10,24
|644.799.178
|% 1,69
|
|YKBNK
|5,70
|745.633.473
|% 1,42
|
|ODAS
|3,99
|494.060.245
|% 1,53
|
|VAKBN
|4,70
|490.297.669
|% 6,58
|
|DOHOL
|4,44
|417.045.261
|% -0,67
|
|ISCTR
|6,20
|485.528.557
|% 0,81
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9612
|% 0,13
|
|Euro
|18,4920
|18,5052
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,8063
|21,9156
|% -0,13
|
|Frank
|18,9995
|19,1139
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7702
|4,7941
|% 0,13
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.919
|6.972
|-20,00
|
|Yarım
|3.371
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,02
|