***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









ıklamanın Tarihi19.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 93.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu' tarafından 04.08.2022 tarihinde (40/1114 sayılı karar) onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054909BIST