***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 13:06
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun E-32992422-205.04.04-12790 Sayılı yazısı ile
Kartaltepe Mah. İncirli Cad. Yeşilada Sok. Erman Apt. B Blok No 2 34720 Bakırköy / İSTANBUL
adresinde BAKIRKÖY ŞUBESİ açılması uygun görülmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893818
BIST
17:221.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:227,6525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0502
|Açılış
|: 51,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 51,5000
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:229,3819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0759
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:226,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,06
|Açılış
|: 6,38
|
|Önceki Kapanış
|: 6,44
|
6,46
En Düşük
6,34
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AKCNS
|16,85
|104.479.675
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|37.089.660
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.880.485
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.502.387
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|6.738.581
|% 9,96
|
|KARTN
|3.006,70
|540.774.877
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.326.721
|% -9,98
|
|THYAO
|13,02
|2.126.869.487
|% 0,08
|
|PGSUS
|73,70
|1.371.927.884
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,18
|1.203.711.882
|% 1,87
|
|TCELL
|16,19
|1.108.879.333
|% 2,40
|
|GARAN
|9,85
|1.068.804.093
|% 0,82
|
|TSKB
|1,81
|1.019.828.326
|% 7,74
|
|EKGYO
|2,18
|1.203.711.882
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,46
|663.162.275
|% 7,42
|
|ODAS
|3,97
|697.350.193
|% 1,02
|
|GSDHO
|2,45
|403.912.878
|% 4,26
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6489
|7,6525
|% -0,65
|
|Euro
|9,3749
|9,3819
|% -0,80
|
|Sterlin
|10,3194
|10,3711
|% -0,90
|
|Frank
|8,6154
|8,6673
|% -0,62
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% -0,64
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|2,29
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-36,88
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-17,84
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,05
|
Seans Raporu
17:22
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17:34HLGYO
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, SNKRN, FRIGO, BRKO, MARKA, CLEBI, BRSAN, MMCAS, SMART, ALCAR
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17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, PAMEL, IZTAR, RAYSG, KARTN
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