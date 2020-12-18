***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun E-32992422-205.04.04-12790 Sayılı yazısı ileKartaltepe Mah. İncirli Cad. Yeşilada Sok. Erman Apt. B Blok No 2 34720 Bakırköy / İSTANBULadresinde BAKIRKÖY ŞUBESİ açılması uygun görülmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893818BIST