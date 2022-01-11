***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 12:28
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından "AÇIK YATIRIM - TURKISH YATIRIM" Marka Lisans Kullanım İzni İçin Yapılan Başvuru, SPK'nun 10 Ocak 2022 tarih ve E-32992422-205.02.002-15593 Sayılı Yazısı İle Uygun Görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992709
BIST
12:382.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:3813,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0496
|Açılış
|: 13,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:3815,7320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0734
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:38806,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 5,74
|Açılış
|: 806,10
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:36
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,35
|22.239.437
|% 9,02
|
|CELHA
|8,90
|36.438.237
|% 7,88
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,98
|50.265.998
|% -6,21
|
|IHAAS
|9,80
|1.557.682
|% -3,92
|
|HUBVC
|10,33
|13.826.881
|% -3,82
|
|TSPOR
|6,78
|145.460.654
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,29
|2.918.150.021
|% 6,41
|
|THYAO
|26,86
|2.267.409.939
|% 0,60
|
|EREGL
|30,74
|1.764.068.164
|% 0,79
|
|GARAN
|11,72
|761.406.143
|% -0,17
|
|SISE
|14,88
|725.397.862
|% -0,13
|
|KRDMD
|12,29
|2.918.150.021
|% 6,41
|
|YKBNK
|3,70
|519.315.464
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|312.396.803
|% -1,65
|
|THYAO
|26,86
|2.267.409.939
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,08
|254.785.953
|% -0,32
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8358
|13,8702
|% 0,36
|
|Euro
|15,7009
|15,7277
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,8068
|18,9011
|% 0,51
|
|Frank
|14,9165
|15,0064
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6834
|3,7019
|% 0,35
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|7,14
|
|Altın Gr.
|806
|806
|5,27
|
|Cumhuriyet
|5.348
|5.429
|38,00
|
|Tam
|5.323
|5.458
|38,21
|
|Yarım
|2.573
|2.640
|18,48
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,09
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|1,17
|