***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından "AÇIK YATIRIM - TURKISH YATIRIM" Marka Lisans Kullanım İzni İçin Yapılan Başvuru, SPK'nun 10 Ocak 2022 tarih ve E-32992422-205.02.002-15593 Sayılı Yazısı İle Uygun Görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992709BIST