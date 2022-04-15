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***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2022 14:16
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş Borçlanma Araçları İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yetkili Organ Karar Tarihi :15.04.2022
İhraç Tavan Tutarı:93.000.000
Para Birimi:TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü:Borçlanma Aracı
Satış Türü: Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurtiçi / Yurtdışı:Yurtiçi
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararı ile
  
Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 93.000.000 TL (Doksan Üç Milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 2 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranının tespit edilmesi ve borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi de dahil ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine, Şirketimizin gerçekleştireceği borçlanma araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021068


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