***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş Borçlanma Araçları İhraç Tavanına İlişkin BildirimYetkili Organ Karar Tarihi :15.04.2022İhraç Tavan Tutarı:93.000.000Para Birimi:TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü:Borçlanma AracıSatış Türü: Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurtiçi / Yurtdışı:YurtiçiŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararı ileŞirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 93.000.000 TL (Doksan Üç Milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 2 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranının tespit edilmesi ve borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi de dahil ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine, Şirketimizin gerçekleştireceği borçlanma araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021068BIST