***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 13:58
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında 93.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (19.04.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021804
BIST
14:112.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,23
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1114,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0332
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6698
En Düşük
14,6258
14:1115,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0414
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:11932,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 932,34
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:11
|DAGHL
|19,29
|9.004.059
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.068.274
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,17
|25.310.366
|% 7,34
|
|IHAAS
|19,94
|21.868.558
|% 7,03
|
|BOSSA
|44,16
|20.170.910
|% 6,72
|
|ISGYO
|11,07
|50.351.691
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|73.830.956
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,56
|18.364.726
|% -7,29
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|56.896.291
|% -5,11
|
|GARAN
|14,45
|1.630.572.641
|% 0,21
|
|THYAO
|37,84
|1.561.645.954
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,37
|1.548.310.090
|% 1,43
|
|TUPRS
|255,60
|1.175.083.093
|% 1,63
|
|SISE
|18,04
|1.104.509.929
|% -0,17
|
|ODAS
|2,48
|763.061.119
|% 4,20
|
|TSKB
|2,05
|533.211.040
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,94
|678.123.841
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,33
|1.039.441.710
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,85
|603.075.999
|% 1,85
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6609
|14,6698
|% 0,23
|
|Euro
|15,8272
|15,8354
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0271
|19,1225
|% 0,20
|
|Frank
|15,3913
|15,4841
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8991
|3,9187
|% 0,37
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-1,18
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.144
|6.297
|-33,93
|
|Yarım
|2.969
|3.046
|-16,41
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,91
|