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***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2022 08:57
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   BORÇLANMA  ARACI İHRAÇ TAVANI İZNİNE İLİŞKİN SPK ONAYI
 
Yetkili Organ  Karar Tarihi:15.04.2022
İhraç Tavan Tutarı:93.000.000.-
Para Birimi:TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü:Borçlanma Aracı 
Satış Türü:Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurtİçi/Yurtdışı: Yurtiçi
SPK Başvuru Tarihi:19.04.2022
SPK Başvuru Sonucu:ONAY
SPK Onay Tarihi:04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi:04.08.2023
Şirketimizin 93.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 (40/1114 sayılı karar) tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054910


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Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.919 6.971 -21,00  
Yarım 3.371 3.408 -10,00  
Çeyrek 1.691 1.704 -5,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,36 0,03  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,03  
B. Petrol 100 100 0,25  
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