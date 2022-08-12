***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORÇLANMA ARACI İHRAÇ TAVANI İZNİNE İLİŞKİN SPK ONAYIYetkili Organ Karar Tarihi:15.04.2022İhraç Tavan Tutarı:93.000.000.-Para Birimi:TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü:Borçlanma AracıSatış Türü:Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurtİçi/Yurtdışı: YurtiçiSPK Başvuru Tarihi:19.04.2022SPK Başvuru Sonucu:ONAYSPK Onay Tarihi:04.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi:04.08.2023Şirketimizin 93.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 (40/1114 sayılı karar) tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054910BIST