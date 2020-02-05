***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.02.2020 09:15
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.02.2020
ALIM
2.750,00 19.950,00
04.02.2020
SATIM
2.750,00
20.120,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817097
BIST
10:03122.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -6,14
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.527
En Düşük
122.125
10:035,9878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
10:036,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6107
En Düşük
6,6009
10:03300,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,32
|Açılış
|: 300,34
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,39
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|OLMIP
|4,00
|224.036
|% 21,55
|
|GYHOL
|26,58
|437.400
|% 14,47
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|BURVA
|17,80
|125
|% 8,01
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|EPLAS
|15,50
|31.326
|% -3,13
|
|TEKTU
|1,64
|6.168.345
|% 0,61
|
|THYAO
|14,40
|5.083.387
|% 0,07
|
|HALKB
|7,43
|4.493.426
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,04
|4.356.864
|% 0,33
|
|CEMAS
|1,23
|3.436.721
|% 1,65
|
|TEKTU
|1,64
|6.168.345
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,23
|3.436.721
|% 1,65
|
|BRKO
|0,40
|1.016.310
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|1.917.044
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,04
|4.356.864
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7680
|7,8070
|% -0,02
|
|Frank
|6,1520
|6,1891
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|4,60
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|0,49
|