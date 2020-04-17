***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.04.2020 10:57
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.04.2020
ALIM
0,00 0,00
16.04.2020
SATIM
500,00
2.555,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838851
BIST
13:4598.524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.275,17
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.653
En Düşük
97.601
13:456,8807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8671
13:457,4572
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0761
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4408
13:45374,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -9,60
|Açılış
|: 374,17
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
373,95
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.403.684
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|17.357.938
|% 9,99
|
|INFO
|5,19
|14.038.127
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.135.732
|% 9,94
|
|TSPOR
|4,41
|10.155.674
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,40
|7.344.356
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,50
|1.134.295.496
|% 3,17
|
|THYAO
|10,56
|567.914.289
|% 3,94
|
|GARAN
|8,54
|470.376.721
|% 3,52
|
|ASELS
|27,42
|468.321.879
|% 2,85
|
|AKBNK
|5,84
|404.688.354
|% 3,36
|
|KARSN
|1,45
|157.462.527
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|71.911.895
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,02
|179.794.283
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,07
|83.614.475
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,84
|404.688.354
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5707
|8,6137
|% -0,63
|
|Frank
|7,0840
|7,1267
|% -0,62
|
|Riyal
|1,8327
|1,8419
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,29
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-8,47
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.466
|-57,20
|
|Tam
|2.482
|2.541
|-55,10
|
|Yarım
|1.206
|1.235
|-28,60
|
|Çeyrek
|605
|618
|-14,30
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|28,66
|28,66
|0,84
|