***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2020 17:57
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MİTHAT ARİKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ADİL DİNÇER ALPMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ESRA HEPİLERİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ATİYE BERRİN CANKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SERKAN SAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GENEL MÜDÜR
MUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
ESRA HEPİLERİ Yönetim Kurulu Üyesi
ADİL DİNÇER ALPMAN Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN SAYAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT EFE ALOK Bölüm Başkanı
ŞELA GÖKTÜRK Bölüm Başkanı
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
CELAL GÖKTAŞ Müdür
KUDRET ERKAHRİMAN Yönetmen
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
SEDA SERİ Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883400
BIST