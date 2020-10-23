***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıİSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıMURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMİTHAT ARİKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıADİL DİNÇER ALPMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıESRA HEPİLERİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıATİYE BERRİN CANKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSERKAN SAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GENEL MÜDÜRMUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviİBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu BaşkanıESRA HEPİLERİ Yönetim Kurulu ÜyesiADİL DİNÇER ALPMAN Yönetim Kurulu ÜyesiSERKAN SAYAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT EFE ALOK Bölüm BaşkanıŞELA GÖKTÜRK Bölüm BaşkanıBERİL BAŞER Bölge MüdürüCELAL GÖKTAŞ MüdürKUDRET ERKAHRİMAN YönetmenAYŞEGÜL TÜRK COŞKUN YönetmenSEDA SERİ Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883400BIST