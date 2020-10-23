***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2020 18:01
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
CADDEBOSTAN ŞUBE Bağdat Caddesi Sella Palas Apt. No.271 D.5 Caddebostan, Kadıköy - İstanbul NURULLAH YILDIZ 0216 411 16 31 0216 467 83 98 12.04.2010
İZMİR ŞUBE Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:68/A Çankaya/İZMİR AHMET HÜR 0232 484 54 93 0232 484 21 45 29.05.2015
ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE Bağdat Cad. Billur Apartmanı 200/4 Selamiçeşme Kadıköy / İstanbul TUNCAY AYAKSIZ 0216 356 48 59 02.09.2015
ANKARA ŞUBE Uğur Mumcu Cad. No:42 Mesa Ufuk-1 Sitesi Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ANKARA ZEYNEP ŞAHİNALP 0312 431 11 80 0312 431 11 84 10.03.2016
NİŞANTAŞI ŞUBE ''Valikonağı Caddesi, No : 1, 34371, Nişantaşı-Şişli/İSTANBUL BERİL BAŞER 0212 315 10 80 15.05.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883403
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:05487,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 487,07
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9515
|7,9561
|% 0,23
|
|Euro
|9,4321
|9,4388
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3240
|10,3758
|% -0,31
|
|Frank
|8,7563
|8,8090
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1137
|2,1243
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|0,01
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,71
|41,71
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS