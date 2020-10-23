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***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.10.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
CADDEBOSTAN ŞUBE Bağdat Caddesi Sella Palas Apt. No.271 D.5 Caddebostan, Kadıköy - İstanbul NURULLAH YILDIZ 0216 411 16 31 0216 467 83 98 12.04.2010
İZMİR ŞUBE Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:68/A Çankaya/İZMİR AHMET HÜR 0232 484 54 93 0232 484 21 45 29.05.2015
ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE Bağdat Cad. Billur Apartmanı 200/4 Selamiçeşme Kadıköy / İstanbul TUNCAY AYAKSIZ 0216 356 48 59 02.09.2015
ANKARA ŞUBE Uğur Mumcu Cad. No:42 Mesa Ufuk-1 Sitesi Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ANKARA ZEYNEP ŞAHİNALP 0312 431 11 80 0312 431 11 84 10.03.2016
NİŞANTAŞI ŞUBE ''Valikonağı Caddesi, No : 1, 34371, Nişantaşı-Şişli/İSTANBUL BERİL BAŞER 0212 315 10 80 15.05.2017




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883403


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PINSU 9,24 211.181.593 % 10,00  
SANFM 12,10 13.660.958 % 10,00  
KONYA 832,40 226.649.496 % 9,99  
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Riyal 2,1137 2,1243 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 0,01  
Altın Gr. 487 487 1,28  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,57 24,59 -0,13  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 -0,02  
B. Petrol 41,71 41,71 -0,75  
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