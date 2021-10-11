***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2021 11:52
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 0.00106
İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 0.00003
MURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MİTHAT ARİKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ATİYE BERRİN CANKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SEÇKİN ATİLLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ALEV SICAKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BARS BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ALYON Genel Müdür Yardımcısı
MURAT EFE ALOK Bölüm Başkanı
ŞELA GÖKTÜRK Bölüm Başkanı
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
SEDA SERİ Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969407
BIST
14:081.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,15
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
14:088,9623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:0810,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:08505,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,28
|Açılış
|: 505,53
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:08
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.875.674
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.684.292
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.079.271
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.641.218
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.607.862
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|YEOTK
|86,60
|43.673.098
|% -8,75
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|KRDMD
|6,69
|506.930.597
|% 4,04
|
|GARAN
|9,35
|503.224.675
|% 0,54
|
|TUPRS
|125,70
|465.360.613
|% 2,20
|
|EREGL
|17,54
|398.397.941
|% 2,75
|
|THYAO
|14,25
|334.832.486
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,69
|506.930.597
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,79
|125.957.834
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|93.075.117
|% 2,74
|
|GARAN
|9,35
|503.224.675
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|307.268.776
|% 0,81
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9611
|8,9623
|% -0,07
|
|Euro
|10,3682
|10,3760
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1829
|12,2440
|% 0,07
|
|Frank
|9,6349
|9,6929
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3824
|2,3944
|% -0,07
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,06
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-3,62
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,75
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,94
|