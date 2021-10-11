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***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2021 11:52



***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 0.00106
İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 0.00003
MURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MİTHAT ARİKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ATİYE BERRİN CANKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SEÇKİN ATİLLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ALEV SICAKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BARS BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ALYON Genel Müdür Yardımcısı
MURAT EFE ALOK Bölüm Başkanı
ŞELA GÖKTÜRK Bölüm Başkanı
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
SEDA SERİ Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969407


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Çeyrek 807 825 -0,88  
Gümüş.Ons 22,53 22,56 -0,13  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,04  
B. Petrol 84,33 84,33 1,94  
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