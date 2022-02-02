***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 0.00106İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 0.00003MURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMİTHAT ARİKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıATİYE BERRİN CANKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSEÇKİN ATİLLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıALEV SICAKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıBARS BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıTEVFİK METİN AYIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTEVFİK METİN AYIŞIK Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliMEHMET ALYON Genel Müdür Yardımcısı Mali işler ve Operasyon Finans Sektörü Pr