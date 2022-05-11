***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2022 08:41
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
CADDEBOSTAN ŞUBE Bağdat Caddesi Sella Palas Apt. No.271 D.5 Caddebostan, Kadıköy - İstanbul NURULLAH YILDIZ 0216 411 16 31 0216 467 83 98 12.04.2010
İZMİR ŞUBE Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:68/A Çankaya/İZMİR AHMET HÜR 0232 484 54 93 0232 484 21 45 29.05.2015
ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE Bağdat Cad. Billur Apartmanı 200/4 Selamiçeşme Kadıköy / İstanbul TUNCAY AYAKSIZ 0216 356 48 59 02.09.2015
ANKARA ŞUBE Uğur Mumcu Cad. No:42 Mesa Ufuk-1 Sitesi Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ANKARA ZEYNEP ŞAHİNALP 0312 431 11 80 0312 431 11 84 10.03.2016
NİŞANTAŞI ŞUBE ''Valikonağı Caddesi, No : 1, 34371, Nişantaşı-Şişli/İSTANBUL BERİL BAŞER 0212 315 10 80 15.05.2017
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
TEVFİK METİN AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MEHMET ALYON Genel Müdür Yardımcısı
ÖZER ÜÇELHAN Direktör
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
CELAL GÖKTAŞ Müdür
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
HASAN EDİS ERTAŞ Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029027
BIST
13:482.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -67,16
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:4815,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0978
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:4816,1781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0441
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:48914,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,86
|Açılış
|: 914,49
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:46
|GLBMD
|7,15
|18.691.283
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.584.617
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.020.131
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,84
|62.121.066
|% 9,33
|
|ULUUN
|11,13
|269.643.827
|% 7,23
|
|LIDFA
|6,21
|616.343
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.752.825
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|816.634
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|2.699.936.833
|% -2,37
|
|SISE
|19,48
|2.031.127.121
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,86
|1.514.545.653
|% -4,86
|
|ASELS
|22,84
|1.192.065.540
|% -4,27
|
|EREGL
|32,82
|1.164.370.499
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,68
|663.852.229
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|773.404.012
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,57
|381.764.819
|% -2,19
|
|SISE
|19,48
|2.031.127.121
|% -2,40
|
|ODAS
|2,33
|226.956.397
|% -4,90
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3934
|15,4018
|% 0,65
|
|Euro
|16,1408
|16,1799
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7380
|18,8320
|% 0,27
|
|Frank
|15,3935
|15,4862
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0917
|4,1122
|% 0,59
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,08
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,68
|