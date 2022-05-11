***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiCADDEBOSTAN ŞUBE Bağdat Caddesi Sella Palas Apt. No.271 D.5 Caddebostan, Kadıköy - İstanbul NURULLAH YILDIZ 0216 411 16 31 0216 467 83 98 12.04.2010İZMİR ŞUBE Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:68/A Çankaya/İZMİR AHMET HÜR 0232 484 54 93 0232 484 21 45 29.05.2015ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE Bağdat Cad. Billur Apartmanı 200/4 Selamiçeşme Kadıköy / İstanbul TUNCAY AYAKSIZ 0216 356 48 59 02.09.2015ANKARA ŞUBE Uğur Mumcu Cad. No:42 Mesa Ufuk-1 Sitesi Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ANKARA ZEYNEP ŞAHİNALP 0312 431 11 80 0312 431 11 84 10.03.2016NİŞANTAŞI ŞUBE ''Valikonağı Caddesi, No : 1, 34371, Nişantaşı-Şişli/İSTANBUL BERİL BAŞER 0212 315 10 80 15.05.2017Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviİBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu BaşkanıTEVFİK METİN AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMEHMET ALYON Genel Müdür YardımcısıÖZER ÜÇELHAN DirektörBERİL BAŞER Bölge MüdürüCELAL GÖKTAŞ MüdürAYŞEGÜL TÜRK COŞKUN YönetmenHASAN EDİS ERTAŞ Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029027BIST