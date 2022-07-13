***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2022 17:52
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
TEVFİK METİN AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MEHMET ALYON Genel Müdür Yardımcısı
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
CELAL GÖKTAŞ Müdür
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
MURAT AKDAĞ Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045133
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1100
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2940
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05974,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 14,68
|Açılış
|: 974,41
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4225
|17,4242
|% 0,64
|
|Euro
|17,5878
|17,6827
|% 1,69
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% 1,05
|
|Frank
|17,7504
|17,8574
|% 1,18
|
|Riyal
|4,6286
|4,6518
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|11,95
|
|Altın Gr.
|975
|975
|15,48
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.597
|6.744
|145,00
|
|Yarım
|3.215
|3.282
|54,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.643
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,27
|
|B. Petrol
|98,96
|98,96
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında