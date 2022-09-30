***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2022 10:34
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TEVFİK METİN AYIŞIK Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
TEVFİK METİN AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
CELAL GÖKTAŞ Müdür
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
MURAT AKDAĞ Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066277
BIST
11:543.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,26
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:5418,5525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:5418,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:54997,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,13
|Açılış
|: 997,05
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BFREN
|1.529,40
|46.587.019
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,54
|262.222.727
|% 8,92
|
|ARASE
|142,50
|73.924.474
|% 8,37
|
|CANTE
|128,20
|54.688.454
|% 8,19
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|MTRYO
|1,95
|303.231
|% -5,34
|
|ISGYO
|6,42
|1.776.739.171
|% -3,46
|
|THYAO
|68,60
|1.156.844.051
|% 0,00
|
|SASA
|67,50
|888.431.527
|% 2,51
|
|ALARK
|56,50
|814.360.254
|% 0,36
|
|VESTL
|38,80
|737.049.471
|% 2,86
|
|ISGYO
|6,42
|1.776.739.171
|% -3,46
|
|TSKB
|2,44
|243.994.818
|% -2,79
|
|EKGYO
|3,83
|347.901.561
|% 0,26
|
|ODAS
|6,21
|547.508.586
|% 4,55
|
|ZOREN
|3,54
|262.222.727
|% 8,92
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5387
|18,5604
|% 0,30
|
|Euro
|18,2382
|18,2517
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,7604
|20,8645
|% 1,23
|
|Frank
|18,9328
|19,0468
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9227
|4,9474
|% 0,29
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|10,16
|
|Altın Gr.
|997
|997
|9,05
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.678
|6.763
|31,00
|
|Yarım
|3.249
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,22
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|1,18
|