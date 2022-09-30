***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTEVFİK METİN AYIŞIK Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviİBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu BaşkanıTEVFİK METİN AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürBERİL BAŞER Bölge MüdürüCELAL GÖKTAŞ MüdürAYŞEGÜL TÜRK COŞKUN YönetmenMURAT AKDAĞ Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066277BIST