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***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2022 10:34
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TEVFİK METİN AYIŞIK Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
TEVFİK METİN AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
CELAL GÖKTAŞ Müdür
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
MURAT AKDAĞ Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066277


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BIST En Aktif Hisseler11:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.529,40 46.587.019 % 10,00  
UZERB 46,94 811.733 % 9,98  
ZOREN 3,54 262.222.727 % 8,92  
ARASE 142,50 73.924.474 % 8,37  
CANTE 128,20 54.688.454 % 8,19  
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11:52 Alış Satış %  
Dolar 18,5387 18,5604 % 0,30  
Euro 18,2382 18,2517 % 0,52  
Sterlin 20,7604 20,8645 % 1,23  
Frank 18,9328 19,0468 % 0,22  
Riyal 4,9227 4,9474 % 0,29  
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11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 10,16  
Altın Gr. 997 997 9,05  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.678 6.763 31,00  
Yarım 3.249 3.306 15,00  
Çeyrek 1.630 1.653 7,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 0,33  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,22  
B. Petrol 88,36 88,36 1,18  
Seans Raporu 11:52
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