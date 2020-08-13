***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/06/2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/08/2020Karar Sayısı13/08/2020Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTurkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2020 dönemine ait konsolide Olmayan Sınırlı Denetim Raporu ve Finansal Tablolarına ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868785BIST