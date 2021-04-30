***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 14:44
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
2021/30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş:sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933315
BIST
15:581.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:588,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:5810,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0487
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:58469,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,33
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:56
|FORMT
|1,32
|14.271.179
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.537.346
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.318.800
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.929.089
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.856.630
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,20
|1.016.576.871
|% 5,35
|
|EREGL
|19,11
|763.564.737
|% -0,78
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|635.155.152
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|204.646.609
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|211.401.990
|% 0,48
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,21
|469.890.554
|% 1,26
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2718
|8,2748
|% 0,88
|
|Euro
|10,0014
|10,0079
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4325
|11,4898
|% 0,30
|
|Frank
|9,0362
|9,0907
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1965
|2,2076
|% 0,76
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,54
|
|Altın Gr.
|469
|470
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
|
Seans Raporu
15:56
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16:07XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 427.00 milyon TL de
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16:06BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 239 adet işlem
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16:05ODAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 613, 501 adet işlem
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16:04KOZAL
Yüzde 5.54 oranında artışla 114.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 991, 660 adet işlem
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16:03BJKAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 208, 699 adet işlem