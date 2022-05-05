***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 13:04
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
2022-29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2022 Hesap Dönemine Ait Sorumluluk Beyanı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026559
BIST
14:232.486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 55,11
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:2314,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1376
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:2315,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0825
|Açılış
|: 15,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:23906,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,32
|Açılış
|: 906,90
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:21
|IMASM
|18,15
|6.035.619
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.778.552
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.230.886
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.399.366
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,66
|27.087.575
|% -7,11
|
|TSPOR
|5,25
|121.456.617
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,17
|45.105.097
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,54
|1.724.668.723
|% 3,10
|
|SISE
|18,53
|1.344.609.962
|% 2,26
|
|TUPRS
|248,90
|874.476.570
|% 6,28
|
|EREGL
|34,08
|834.899.923
|% 1,55
|
|KRDMD
|15,70
|806.930.871
|% 3,56
|
|ODAS
|2,67
|673.765.086
|% 8,98
|
|EKGYO
|2,78
|358.101.696
|% 4,51
|
|YKBNK
|4,97
|623.778.612
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,55
|319.611.307
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,03
|688.328.225
|% 1,23
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8660
|14,8713
|% 0,94
|
|Euro
|15,7206
|15,7326
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,4636
|18,5562
|% -0,45
|
|Frank
|15,1390
|15,2302
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9511
|3,9709
|% 0,97
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|15,05
|
|Altın Gr.
|908
|908
|17,42
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.051
|6.202
|-3,50
|
|Yarım
|2.925
|3.000
|-1,69
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,64
|