***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.08.2022 16:31
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
Karar Sayısı
2022/39
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş 30 Haziran 2022 Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055046
BIST
16:342.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 11,26
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:3417,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:3418,4530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0796
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4356
16:341.036,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.036,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,29
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:32
|TKNSA
|9,57
|271.229.918
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.492.315
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.433.980
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.231.766
|% 9,96
|
|AKENR
|1,99
|115.147.057
|% -9,13
|
|PAMEL
|170,80
|19.098.645
|% -8,76
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|57.841.192
|% -6,45
|
|BLCYT
|12,15
|59.495.840
|% -5,81
|
|THYAO
|62,75
|4.642.211.643
|% 2,20
|
|AKBNK
|10,25
|1.714.706.204
|% 1,79
|
|YKBNK
|5,63
|1.586.845.852
|% 0,18
|
|SISE
|24,34
|1.449.714.661
|% 0,41
|
|SAHOL
|24,12
|1.416.329.433
|% -0,08
|
|YKBNK
|5,63
|1.586.845.852
|% 0,18
|
|ODAS
|4,04
|1.023.876.572
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,65
|815.191.869
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,60
|806.125.340
|% 4,31
|
|DOHOL
|4,47
|776.034.447
|% 0,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9457
|17,9535
|% 0,09
|
|Euro
|18,4397
|18,4527
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,7035
|21,8123
|% -0,60
|
|Frank
|18,9908
|19,1052
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7676
|4,7916
|% 0,08
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.037
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|-14,00
|
|Tam
|6.947
|7.001
|9,00
|
|Yarım
|3.385
|3.423
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,51
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|98,14
|98,14
|-1,46
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47DESA
Yüzde 6.60 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 292 adet işlem
-
16:46MEPET
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 868 adet işlem
-
16:44DESA
Yüzde 6.50 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 019, 052 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 1 artarak (% 0.58 ) 3, 120
-
16:43ALKA
Yüzde 6.07 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 599 adet işlem