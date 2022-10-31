***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:08
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/46
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İstanbul 31 Ekim 2022
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Eskişehir Yolu 8.Km. N156
06530 ANKARA.
30 EYLÜL 2022 DÖNEMİ ÖZET FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 31 / 10 / 2022
KARAR SAYISI : 2022 /46
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ II-14.1 İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Kurumumuzun 30.09.2022 tarihi itibariyle hazırlanan Finansal Tabloları ve Dipnotları "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Seri II, 14.1 No' lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiştir.
a) Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 01 Ocak-30 Eylül 2022 hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu denetlenmiş finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve
17:553.974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
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|Açılış
|: 3.885
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|Önceki Kapanış
|: 3.879
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3.982
En Düşük
3.881
17:5518,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 18,6600
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|Önceki Kapanış
|: 18,5750
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En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4500
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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En Düşük
18,3914
17:55982,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,70
|Açılış
|: 982,02
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YAPRK
|50,60
|32.748.887
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|4.999.114
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|200.784.056
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.344.895
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.955.808
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.563.942
|% -9,98
|
|KLNMA
|15,44
|1.157.517
|% -9,97
|
|MZHLD
|125,80
|36.192.191
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|65.885.481
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,73
|571.630
|% -9,90
|
|THYAO
|101,20
|6.156.208.810
|% 4,38
|
|AKBNK
|14,65
|3.269.530.202
|% -0,20
|
|SASA
|120,20
|2.771.660.949
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,24
|2.455.104.650
|% 4,05
|
|SISE
|33,08
|2.333.481.000
|% 1,66
|
|EKGYO
|4,41
|1.487.562.363
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,24
|2.455.104.650
|% 4,05
|
|ISCTR
|9,24
|2.206.735.465
|% 2,10
|
|AKBNK
|14,65
|3.269.530.202
|% -0,20
|
|SKBNK
|2,04
|446.274.228
|% -0,49
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6097
|18,6113
|% 0,17
|
|Euro
|18,4106
|18,4232
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,3312
|21,4382
|% -0,86
|
|Frank
|18,4836
|18,5949
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,17
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,95
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.609
|6.670
|-66,00
|
|Yarım
|3.220
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|-0,32
|
Seans Raporu
17:55
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17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
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17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
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17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de