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***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:08
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/46
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                                                                                          İstanbul 31 Ekim 2022
 
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Eskişehir Yolu 8.Km. N156
06530 ANKARA.                                             
 
 
30 EYLÜL 2022 DÖNEMİ ÖZET FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM   KURULU'NUN
 
 KARAR TARİHİ         :           31 / 10 / 2022
 KARAR SAYISI          :           2022 /46
 
 
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ II-14.1 İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
Kurumumuzun 30.09.2022 tarihi itibariyle hazırlanan Finansal Tabloları ve Dipnotları "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Seri II, 14.1 No' lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiştir.
 
a)    Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 01 Ocak-30 Eylül 2022 hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
 
b)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu denetlenmiş finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve
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Yarım 3.220 3.259 -35,00  
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Gümüş Gr. 11,48 11,49 -0,03  
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