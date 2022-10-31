***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/10/2022Karar Sayısı2022/46Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıİstanbul 31 Ekim 2022SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NAEskişehir Yolu 8.Km. N15606530 ANKARA.30 EYLÜL 2022 DÖNEMİ ÖZET FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 31 / 10 / 2022KARAR SAYISI : 2022 /46SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ II-14.1 İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIKurumumuzun 30.09.2022 tarihi itibariyle hazırlanan Finansal Tabloları ve Dipnotları "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Seri II, 14.1 No' lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiştir.a) Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 01 Ocak-30 Eylül 2022 hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu denetlenmiş finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve