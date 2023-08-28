***TKYEM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKYEM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [TKYEM]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 500.000.000 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarım Kredi Yem San. Ve Tic. A.Ş'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 24/08/2023tarihinde onaylanmıştır.Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189927BIST