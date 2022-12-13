***TKYEM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.12.2022 16:13
***TKYEM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına ilişkin SPK Başvurusu Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TKYEM
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 500.000.000 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarım Kredi Yem San. Ve Tic. A.Ş'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086880
BIST
16:135.250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 57,00
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.266
En Düşük
5.180
16:1318,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
16:1319,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0620
|Açılış
|: 19,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,7082
En Düşük
19,5690
16:131.071,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.071,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.073,48
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KRSTL
|9,46
|113.194.894
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.642.894
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|272.859.712
|% 9,99
|
|PRKME
|25,32
|74.050.260
|% 9,99
|
|BIZIM
|33,04
|137.416.034
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|HKTM
|83,00
|44.372.950
|% -6,21
|
|EPLAS
|27,96
|34.322.623
|% -5,54
|
|DOKTA
|48,38
|210.379.210
|% -5,14
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,35
|8.497.461.543
|% 7,25
|
|ASELS
|59,50
|6.494.467.835
|% 1,10
|
|THYAO
|144,70
|5.650.524.667
|% -0,21
|
|EREGL
|42,34
|5.388.871.604
|% 2,07
|
|KOZAA
|57,85
|3.892.065.705
|% 1,85
|
|KRDMD
|18,35
|8.497.461.543
|% 7,25
|
|EKGYO
|7,95
|3.549.763.928
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,77
|782.595.896
|% -1,07
|
|TSKB
|4,23
|1.031.323.915
|% 0,95
|
|VAKBN
|10,59
|2.398.790.089
|% 0,38
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6451
|18,6494
|% 0,07
|
|Euro
|19,6920
|19,6976
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,8592
|22,9738
|% 0,28
|
|Frank
|19,8415
|19,9610
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,15
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,62
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|6,32
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.293
|0,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|34,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|16,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|0,08
|
|B. Petrol
|78,82
|78,82
|0,83
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28ITTFH
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 120, 285 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 45 artarak (% 0.99 ) 5, 638
-
16:27XU100
Endeks 5, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 104, 717.00 milyon TL de
-
16:27KZBGY
Yüzde 6.53 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 907, 248 adet işlem
-
16:26KUYAS
Yüzde 9.33 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 936 adet işlem