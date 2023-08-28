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***TKYEM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.08.2023 15:46
***TKYEM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TKYEM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TKYEM

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 500.000.000 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarım Kredi Yem San. Ve Tic. A.Ş'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 24/08/2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189926


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Altın Gr. 1.635 1.635 1,47  
Cumhuriyet 11.198 11.373 -96,00  
Tam 10.968 11.052 -49,00  
Yarım 5.501 5.547 -25,00  
Çeyrek 2.742 2.773 -13,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,21 -0,03  
Gümüş Gr. 20,56 20,59 -0,08  
B. Petrol 83,86 83,86 -0,09  
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