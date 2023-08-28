***TKYEM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TKYEM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TKYEMYetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 500.000.000 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarım Kredi Yem San. Ve Tic. A.Ş'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 24/08/2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189926BIST