***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
05.09.2022 17:31
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu - 2022 Yılı Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060215
BIST
17:533.364
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 141,50
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5318,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5318,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0192
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:531.003,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.003,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KRDMD
|12,88
|2.743.701.979
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.817.204
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.030.833
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|71.627.726
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.474
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.626.629
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.206.129
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,70
|80.188.111
|% -8,92
|
|MOBTL
|2,27
|219.016.711
|% -6,97
|
|EGGUB
|72,05
|112.875.055
|% -6,12
|
|YKBNK
|8,20
|11.235.954.926
|% 4,99
|
|THYAO
|75,50
|9.514.855.645
|% 5,15
|
|EREGL
|30,98
|7.836.237.185
|% 9,94
|
|GARAN
|25,50
|7.212.766.627
|% 4,59
|
|AKBNK
|14,30
|6.722.630.682
|% 9,75
|
|YKBNK
|8,20
|11.235.954.926
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,39
|4.620.483.503
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,30
|6.722.630.682
|% 9,75
|
|ISCTR
|9,70
|4.444.117.510
|% 9,73
|
|GARAN
|25,50
|7.212.766.627
|% 4,59
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0909
|18,0997
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9141
|21,0190
|% 0,12
|
|Frank
|18,4974
|18,6089
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,91
|96,91
|3,89
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
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17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de