***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu - 2022 Yılı Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060215BIST