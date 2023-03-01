***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2023AçıklamalarTarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş. 2022 Yılı Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118393BIST