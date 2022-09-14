***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
14.09.2022 14:55
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.000.000 812.896 -323.247 7.002.247 180.750.953 20.683.741 319.926.590 319.926.590
Transferler
20.683.741 -20.683.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
936.787 936.787 936.787
Kar Payları
-623.848 -623.848 -623.848
Dönem Sonu Bakiyeler
111.000.000 189.048 -323.247 7.002.247 201.434.694 50.814.691 367.170.457 367.170.457
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.000.000 -2.757.928 -323.247 7.002.247 201.434.694 50.814.691 367.170.457 367.170.457
Transferler
51.720.590 -51.720.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.707.514 95.518.118 91.810.604 91.810.604
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
905.899 905.899 905.899
Dönem Sonu Bakiyeler
111.000.000 -6.465.442 -323.247 7.002.247 253.155.284 95.518.118 459.886.960 459.886.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.032.985 104.676.559
Dönem Karı (Zararı)
95.518.118 936.787
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
95.518.118 936.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.344.459 16.147.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.011.006 14.270.986
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.354.689 1.257.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.364.640 1.610.161
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.951 -352.914
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.112.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.112.174
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.791.643 2.766.659
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.791.643 2.766.659
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.229.593 -1.035.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-145.614.446 91.974.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.605.721 -47.892.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-216.605.721 -47.892.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.568.859 -10.968.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.568.859 -10.968.124
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.312.002 52.942.451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-81.654.996 9.176.853
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.467.807 80.201.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
149.467.807 80.201.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.508.751 -3.245.609
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.508.751 -3.245.609
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
194.729 -29.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.405.877 11.789.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.405.877 11.789.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.751.869 109.058.864
Ödenen Faiz
-6.984.407 -360.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.525.450 -4.341.354
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.228.741 319.220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.589.797 -20.061.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.495.696 -20.061.794
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.434.546 -19.976.503
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.150 -85.291
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
905.899
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.584.238 -81.476.572
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.078.354 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
91.078.354
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -59.671.633
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-59.671.633
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.494.116 -21.804.939
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.961.456 3.138.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.961.456 3.138.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.633.233 13.735.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.594.689 16.873.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
47.594.689 21.633.233
Ticari Alacaklar
399.781.255 183.165.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
397.680.340 181.692.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.100.915 1.472.848
Diğer Alacaklar
2.329.842 12.914.183
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.329.842 12.914.183
Stoklar
662.564.326 679.876.328
Peşin Ödenmiş Giderler
101.486.790 23.382.246
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
101.486.790 23.382.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.020.895 0
Diğer Dönen Varlıklar
90.970.599 62.564.722
ARA TOPLAM
1.314.748.396 983.536.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.314.748.396 983.536.295
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
29.524 29.524
Diğer Finansal Yatırımlar
29.524 29.524
Diğer Alacaklar
118.237 102.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.237 102.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6.163.879 4.372.236
Maddi Duran Varlıklar
230.119.038 240.344.221
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.044.455 13.332.527
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
904.091 974.042
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
904.091 974.042
Peşin Ödenmiş Giderler
3.605.183 54.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.605.183 54.731
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.545.753 1.057.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
254.530.160 260.267.699
TOPLAM VARLIKLAR
1.569.278.556 1.243.803.994
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
339.639.118 214.361.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
337.954.478 210.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.684.640 4.361.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.684.640 4.361.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.696.875 49.572.999
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.696.875 49.572.999
Ticari Borçlar
701.709.582 552.241.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
463.361.480 436.061.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar