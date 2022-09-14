***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.000.000 812.896 -323.247 7.002.247 180.750.953 20.683.741 319.926.590 319.926.590Transferler20.683.741 -20.683.741Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)936.787 936.787 936.787Kar Payları-623.848 -623.848 -623.848Dönem Sonu Bakiyeler111.000.000 189.048 -323.247 7.002.247 201.434.694 50.814.691 367.170.457 367.170.457Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.000.000 -2.757.928 -323.247 7.002.247 201.434.694 50.814.691 367.170.457 367.170.457Transferler51.720.590 -51.720.590Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.707.514 95.518.118 91.810.604 91.810.604Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)905.899 905.899 905.899Dönem Sonu Bakiyeler111.000.000 -6.465.442 -323.247 7.002.247 253.155.284 95.518.118 459.886.960 459.886.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.032.985 104.676.559Dönem Karı (Zararı)95.518.118 936.787Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)95.518.118 936.787Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.344.459 16.147.201Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.011.006 14.270.986Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.354.689 1.257.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.364.640 1.610.161Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.951 -352.914Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -1.112.174Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.112.174Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.791.643 2.766.659İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.791.643 2.766.659Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.229.593 -1.035.517Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-145.614.446 91.974.876Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-216.605.721 -47.892.295İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-216.605.721 -47.892.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.568.859 -10.968.124İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.568.859 -10.968.124Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler17.312.002 52.942.451Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-81.654.996 9.176.853Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.467.807 80.201.615İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)149.467.807 80.201.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.508.751 -3.245.609İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.508.751 -3.245.609Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)194.729 -29.502İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.405.877 11.789.487Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-28.405.877 11.789.487Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.751.869 109.058.864Ödenen Faiz-6.984.407 -360.171Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.525.450 -4.341.354Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.228.741 319.220YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.589.797 -20.061.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.495.696 -20.061.794Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.434.546 -19.976.503Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.150 -85.291Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)905.899FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.584.238 -81.476.572Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri91.078.354 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri91.078.354Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -59.671.633Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-59.671.633Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.494.116 -21.804.939YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.961.456 3.138.193NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.961.456 3.138.193DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.633.233 13.735.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.594.689 16.873.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri47.594.689 21.633.233Ticari Alacaklar399.781.255 183.165.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar397.680.340 181.692.735İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.100.915 1.472.848Diğer Alacaklar2.329.842 12.914.183İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.329.842 12.914.183Stoklar662.564.326 679.876.328Peşin Ödenmiş Giderler101.486.790 23.382.246İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler101.486.790 23.382.246Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.020.895 0Diğer Dönen Varlıklar90.970.599 62.564.722ARA TOPLAM1.314.748.396 983.536.295TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.314.748.396 983.536.295DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29.524 29.524Diğer Finansal Yatırımlar29.524 29.524Diğer Alacaklar118.237 102.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar118.237 102.755Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6.163.879 4.372.236Maddi Duran Varlıklar230.119.038 240.344.221Kullanım Hakkı Varlıkları8.044.455 13.332.527Maddi Olmayan Duran Varlıklar904.091 974.042Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar904.091 974.042Peşin Ödenmiş Giderler3.605.183 54.731İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.605.183 54.731Ertelenmiş Vergi Varlığı5.545.753 1.057.663TOPLAM DURAN VARLIKLAR254.530.160 260.267.699TOPLAM VARLIKLAR1.569.278.556 1.243.803.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar339.639.118 214.361.470İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar337.954.478 210.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.684.640 4.361.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.684.640 4.361.470Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.696.875 49.572.999İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.696.875 49.572.999Ticari Borçlar701.709.582 552.241.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar463.361.480 436.061.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar