***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.000.000 -4.469.985 -323.247 7.002.247 180.092.750 48.658.203 341.959.968 341.959.968Transferler48.658.203 -48.658.203Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.282.881 20.683.741Kar Payları-48.000.000Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.000.000 812.896 -323.247 7.002.247 180.750.953 20.683.741 319.926.590 319.926.590Transferler20.683.741 -20.683.741Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.570.824 50.814.691Dönem Sonu Bakiyeler111.000.000 -2.757.928 -323.247 7.002.247 201.434.694 50.814.691 367.170.457 367.170.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.053.441 80.074.748Dönem Karı (Zararı)50.814.691 20.683.741Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.814.691 20.683.741Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler116.757.380 43.081.968Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.943.987 12.102.248Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.143.702 8.150.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.869.266 8.348.532Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-298.840 -197.752Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-426.724Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler56.838.810 15.548.093Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.562.967 -966.001Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30.626.805 16.264.127Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-584.372 -5.163.715Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28.359.344 5.413.682Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6.203.334 3.458.840İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6.203.334 3.458.840Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.627.547 7.970.533Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.148.526Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.148.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-209.198.896 6.024.325Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-122.093.629 -12.282.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.508.338 42.793.442Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-329.812.273 -190.716.855Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler264.076.015 194.683.748İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)264.076.015 194.683.748Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.860.671 -28.453.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.860.671 -28.453.331 69.790.034Alınan Faiz1.295.396 966.001Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler4.903.623 4.775.461Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.374.365 4.543.252YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.410.088 -126.234.222Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri365.552 4.674.310Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri365.552 4.674.310-30.043.211 -132.056.911Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.043.211 -132.056.911Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz267.571 1.148.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.917.219 61.235.210Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri557.976.957 140.000.000Kredilerden Nakit Girişleri557.976.957 140.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-449.768.135 -18.634.004Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-447.024.239 -14.911.667Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.743.896 -3.722.337Ödenen Temettüler0 -48.000.000Ödenen Faiz-21.291.603 -12.130.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.453.690 15.075.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.453.690 15.075.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ-4.820.457 -1.340.217DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.633.233 13.735.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21.633.233 13.735.519Ticari Alacaklar183.165.583 89.529.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar181.692.735 85.037.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.472.848 4.491.400Diğer Alacaklar12.914.183 3.122.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.914.183 3.122.927Stoklar679.876.328 350.064.055Peşin Ödenmiş Giderler23.382.246 4.674.940İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.382.246 4.674.940Diğer Dönen Varlıklar62.564.722 64.854.741İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar62.564.722 64.854.741ARA TOPLAM983.536.295 525.981.441TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR983.536.295 525.981.441DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29.524 29.524Diğer Finansal Yatırımlar29.524 29.524Diğer Alacaklar102.755 50.602İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar102.755 50.602Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.372.236 10.575.570Maddi Duran Varlıklar240.344.221 236.520.352Diğer Maddi Duran Varlıklar240.344.221 236.520.352Kullanım Hakkı Varlıkları13.332.527 16.233.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar974.042 949.965Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar974.042 949.965Peşin Ödenmiş Giderler54.731 10.282.404İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler54.731 10.282.404Ertelenmiş Vergi Varlığı1.057.663 281.403TOPLAM DURAN VARLIKLAR260.267.699 274.923.632TOPLAM VARLIKLAR1.243.803.994 800.905.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar210.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar210.000.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları53.934.469 103.355.182İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.361.470 4.062.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.361.470 4.062.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.572.999 99.292.282Ticari Borçlar552.241.775 288.750.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar436.061.937 235.847.523İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar116.179.838 52.902.609Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.198.731 1.419.264Diğer Borçlar267.192 8.123.459İlişkili Taraflara Diğer Borçlar250.066 8.028.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.126 95.300Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.156 53.200İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.156 53.200Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.504.555 2.760.948Kısa Vadeli Karşılıklar3.566.991 3.144.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.532.791 2.811.771Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar34.200 333.040Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.224.673 959.500İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.224.673 959.500ARA TOPLAM840.942.542 408.566.496TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER840.942.542 408.566.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.272.328 63.094.602İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.272.328 63.094.602Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.915.953 13.745.430Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9.356.375 49.349.172Uzun Vadeli Karşılıklar13.418.667 9.317.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.418.667 9.317.385Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.690.995 72.411.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER876.633.537 480.978.483ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar367.170.457 319.926.590Ödenmiş Sermaye111.000.000 111.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.081.175 489.649Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-323.247 -323.247Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.757.928 812.896Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.002.247 7.002.247Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları201.434.694 180.750.953Net Dönem Karı veya Zararı50.814.691 20.683.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR367.170.457 319.926.590TOPLAM KAYNAKLAR1.243.803.994 800.905.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.492.501.356 1.960.239.051Satışların Maliyeti-3.316.680.815 -1.871.432.446TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)175.820.541 88.806.605Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)175.820.541 88.806.605Genel Yönetim Giderleri-60.369.174 -39.758.390Pazarlama Giderleri-11.764.462 -9.878.384Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.581.509 12.265.686Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-39.839.424 -7.314.758Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.428.990 44.120.759Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.789.030 5.296.905Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-6.203.334 -3.458.840İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.014.686 45.958.824Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri-22.572.448 -17.304.550Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.442.238 28.654.274Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.627.547 -7.970.533Dönem Vergi (Gideri) Geliri-18.117.972 -5.526.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.490.425 -2.444.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.814.691 20.683.741DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)50.814.691 20.683.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları50.814.691 20.683.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.999.154 5.282.881Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.284.989 6.603.601Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-714.165 -1.320.720Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-714.165 -1.320.720Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.999.154 5.282.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.815.537 25.966.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları45.815.537 25.966.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063071BIST