***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
14.09.2022 14:55
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.000.000 -4.469.985 -323.247 7.002.247 180.092.750 48.658.203 341.959.968 341.959.968
Transferler
48.658.203 -48.658.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.282.881 20.683.741
Kar Payları
-48.000.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.000.000 812.896 -323.247 7.002.247 180.750.953 20.683.741 319.926.590 319.926.590
Transferler
20.683.741 -20.683.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.570.824 50.814.691
Dönem Sonu Bakiyeler
111.000.000 -2.757.928 -323.247 7.002.247 201.434.694 50.814.691 367.170.457 367.170.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.053.441 80.074.748
Dönem Karı (Zararı)
50.814.691 20.683.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.814.691 20.683.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.757.380 43.081.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.943.987 12.102.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.143.702 8.150.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.869.266 8.348.532
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-298.840 -197.752
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-426.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.838.810 15.548.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.562.967 -966.001
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.626.805 16.264.127
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-584.372 -5.163.715
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28.359.344 5.413.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.203.334 3.458.840
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6.203.334 3.458.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.627.547 7.970.533
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.148.526
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.148.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-209.198.896 6.024.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.093.629 -12.282.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.508.338 42.793.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-329.812.273 -190.716.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
264.076.015 194.683.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
264.076.015 194.683.748
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.860.671 -28.453.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.860.671 -28.453.331 69.790.034
Alınan Faiz
1.295.396 966.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
4.903.623 4.775.461
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.374.365 4.543.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.410.088 -126.234.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.552 4.674.310
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.552 4.674.310
-30.043.211 -132.056.911
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.043.211 -132.056.911
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
267.571 1.148.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.917.219 61.235.210
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
557.976.957 140.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
557.976.957 140.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.768.135 -18.634.004
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-447.024.239 -14.911.667
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.743.896 -3.722.337
Ödenen Temettüler
0 -48.000.000
Ödenen Faiz
-21.291.603 -12.130.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.453.690 15.075.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.453.690 15.075.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-4.820.457 -1.340.217
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.633.233 13.735.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21.633.233 13.735.519
Ticari Alacaklar
183.165.583 89.529.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
181.692.735 85.037.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.472.848 4.491.400
Diğer Alacaklar
12.914.183 3.122.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.914.183 3.122.927
Stoklar
679.876.328 350.064.055
Peşin Ödenmiş Giderler
23.382.246 4.674.940
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.382.246 4.674.940
Diğer Dönen Varlıklar
62.564.722 64.854.741
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
62.564.722 64.854.741
ARA TOPLAM
983.536.295 525.981.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
983.536.295 525.981.441
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
29.524 29.524
Diğer Finansal Yatırımlar
29.524 29.524
Diğer Alacaklar
102.755 50.602
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
102.755 50.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.372.236 10.575.570
Maddi Duran Varlıklar
240.344.221 236.520.352
Diğer Maddi Duran Varlıklar
240.344.221 236.520.352
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.332.527 16.233.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
974.042 949.965
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
974.042 949.965
Peşin Ödenmiş Giderler
54.731 10.282.404
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.731 10.282.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.057.663 281.403
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
260.267.699 274.923.632
TOPLAM VARLIKLAR
1.243.803.994 800.905.073
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.000.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.934.469 103.355.182
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.361.470 4.062.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.361.470 4.062.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.572.999 99.292.282
Ticari Borçlar
552.241.775 288.750.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
436.061.937 235.847.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
116.179.838 52.902.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.198.731 1.419.264
Diğer Borçlar
267.192 8.123.459
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
250.066 8.028.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.126 95.300
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.156 53.200
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.156 53.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16.504.555 2.760.948
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.566.991 3.144.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.532.791 2.811.771
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.200 333.040
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.224.673 959.500
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.224.673 959.500
ARA TOPLAM
840.942.542 408.566.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.942.542 408.566.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.272.328 63.094.602
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.272.328 63.094.602
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.915.953 13.745.430
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.356.375 49.349.172
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.418.667 9.317.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.418.667 9.317.385
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.690.995 72.411.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
876.633.537 480.978.483
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
367.170.457 319.926.590
Ödenmiş Sermaye
111.000.000 111.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.081.175 489.649
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-323.247 -323.247
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.757.928 812.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.002.247 7.002.247
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
201.434.694 180.750.953
Net Dönem Karı veya Zararı
50.814.691 20.683.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
367.170.457 319.926.590
TOPLAM KAYNAKLAR
1.243.803.994 800.905.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3.492.501.356 1.960.239.051
Satışların Maliyeti
-3.316.680.815 -1.871.432.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.820.541 88.806.605
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
175.820.541 88.806.605
Genel Yönetim Giderleri
-60.369.174 -39.758.390
Pazarlama Giderleri
-11.764.462 -9.878.384
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.581.509 12.265.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-39.839.424 -7.314.758
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.428.990 44.120.759
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.789.030 5.296.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-6.203.334 -3.458.840
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.014.686 45.958.824
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
-22.572.448 -17.304.550
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.442.238 28.654.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.627.547 -7.970.533
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.117.972 -5.526.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.490.425 -2.444.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.814.691 20.683.741
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.814.691 20.683.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.814.691 20.683.741
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.999.154 5.282.881
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.284.989 6.603.601
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-714.165 -1.320.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-714.165 -1.320.720
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.999.154 5.282.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.815.537 25.966.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.815.537 25.966.622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063071
BIST