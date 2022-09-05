***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
05.09.2022 15:09
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş 12.08.2022 tarihli Bono ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060149
BIST
15:363.336
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 112,94
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.338
En Düşük
3.248
15:3618,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:3618,1063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0126
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:361.003,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.003,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KRDMD
|12,88
|2.728.907.573
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.252.001
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.355.885
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.296.266
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.198.633
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,10
|71.803.459
|% -8,64
|
|MOBTL
|2,29
|185.429.600
|% -6,15
|
|DOGUB
|10,60
|16.427.793
|% -5,94
|
|EGGUB
|72,80
|95.113.298
|% -5,15
|
|YKBNK
|8,15
|6.663.144.343
|% 4,35
|
|EREGL
|30,62
|6.426.849.583
|% 8,66
|
|THYAO
|73,20
|5.598.234.624
|% 1,95
|
|AKBNK
|14,22
|5.231.930.084
|% 9,13
|
|GARAN
|25,38
|4.398.389.700
|% 4,10
|
|EKGYO
|4,37
|3.643.912.770
|% 7,90
|
|YKBNK
|8,15
|6.663.144.343
|% 4,35
|
|AKBNK
|14,22
|5.231.930.084
|% 9,13
|
|ISCTR
|9,53
|3.094.626.443
|% 7,81
|
|KRDMD
|12,88
|2.728.907.573
|% 9,99
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2228
|18,2280
|% 0,15
|
|Euro
|18,0957
|18,1063
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8759
|20,9806
|% -0,07
|
|Frank
|18,4858
|18,5972
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8342
|4,8584
|% 0,15
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.295
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|96,22
|96,22
|3,20
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
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15:51EKGYO
Yüzde 7.90 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 270, 054 adet işlem
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15:50VAKBN
Yüzde 9.47 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 367, 315 adet işlem
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 18 artarak (% 3.74 ) 2, 971
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ICBCT, VKING, SANEL, KRDMD, HALKB, KRDMB, KRDMA, PETUN
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15:49
ISCTR, TSKB, SKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında