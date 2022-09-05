***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş 12.08.2022 tarihli Bono ihraç belgesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060149BIST