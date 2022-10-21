***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 11:16
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 11.11.2022 tarihinde, saat 14.00'de şirket Merkezi adresi olan Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7A-/52 53 54 55 Kat 23 Via Tower İş Merkezi Söğütözü Yenimahalle/ANKARA) Adresinde, 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073246
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1588
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3915
En Düşük
17,9901
18:05989,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,47
|Açılış
|: 990,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
990,81
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5968
|% -0,05
|
|Euro
|18,3122
|18,3669
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,9340
|21,0389
|% 0,50
|
|Frank
|18,5481
|18,6599
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|29,89
|
|Altın Gr.
|990
|990
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.699
|6.836
|127,00
|
|Yarım
|3.264
|3.342
|62,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.670
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,38
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|1,12
|