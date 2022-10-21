***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 11.11.2022 tarihinde, saat 14.00'de şirket Merkezi adresi olan Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7A-/52 53 54 55 Kat 23 Via Tower İş Merkezi Söğütözü Yenimahalle/ANKARA) Adresinde, 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073246BIST