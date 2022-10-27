***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 09:11
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sukuk ihraç çalışmaları kapsamında alınan Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074532
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5581
18:0518,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,7301
18:05998,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,15
|Açılış
|: 998,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
994,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5991
|18,6096
|% 0,01
|
|Euro
|18,7461
|18,7699
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,5781
|21,6863
|% 0,07
|
|Frank
|18,8061
|18,9194
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|4,67
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.702
|6.781
|13,00
|
|Yarım
|3.266
|3.312
|6,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.659
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516