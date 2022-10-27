***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSukuk ihraç çalışmaları kapsamında alınan Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074532BIST