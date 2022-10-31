***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 11:56
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yapılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada 500.000.000,00-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar kira sertifikasının, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraç ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgili tüm başvuruların yapılması, izinlerin alınması için çalışmalara başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075223
BIST
12:343.933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 53,93
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:3418,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3418,5041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0325
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:34980,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,10
|Açılış
|: 980,62
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:32
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.600
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.961.076
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|159.947.211
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|53.144.028
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|68.042.876
|% -7,27
|
|MTRYO
|2,82
|5.392.369
|% -6,93
|
|DOBUR
|52,60
|10.536.665
|% -6,24
|
|MZHLD
|131,40
|18.995.429
|% -5,94
|
|THYAO
|98,30
|2.553.686.145
|% 1,39
|
|SASA
|118,60
|1.568.153.383
|% 8,51
|
|AKBNK
|14,56
|1.293.642.916
|% -0,82
|
|YKBNK
|8,96
|1.104.641.896
|% 0,90
|
|TUPRS
|374,50
|1.001.590.774
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,41
|829.481.191
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,96
|1.104.641.896
|% 0,90
|
|TSKB
|2,98
|302.997.695
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|205.925.844
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,06
|812.334.569
|% 0,11
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6137
|18,6165
|% 0,19
|
|Euro
|18,5012
|18,5094
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,4455
|21,5530
|% -0,33
|
|Frank
|18,5577
|18,6695
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,23
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,90
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.583
|6.649
|-87,00
|
|Yarım
|3.208
|3.248
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-0,41
|