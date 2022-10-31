***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yapılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada 500.000.000,00-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar kira sertifikasının, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraç ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgili tüm başvuruların yapılması, izinlerin alınması için çalışmalara başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075223BIST