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***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2022 15:35
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     17.11.2022 Tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karara istinaden 6102 sayılı TTK.'nın 134 ila 158. maddeleri KVK. 19 ve 20. Maddeleri uyarınca Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 281702 ticaret sicil numarasında kayıtlı TK Hayvancılık LTD ŞTİ ile 30.06.2022 tarihli bilançoların esas alınması suretiyle birleşmesine, birleşmeden dolayı şirketin ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadiline karar verilmiş olup birleşme işlemleri için gerekli çalışmaların başlatılacak ve gerekli izinlerin alınması için başvurulacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081595


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RNPOL 22,00 79.671.139 % 10,00  
PRDGS 13,86 119.034.694 % 10,00  
CMENT 66,00 2.329.008 % 10,00  
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Tam 7.006 7.075 3,00  
Yarım 3.403 3.459 2,00  
Çeyrek 1.696 1.729 1,00  
Gümüş.Ons 21,18 21,20 0,33  
Gümüş Gr. 12,71 12,72 0,24  
B. Petrol 88,82 88,82 1,37  
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