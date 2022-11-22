***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 15:35
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.11.2022 Tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karara istinaden 6102 sayılı TTK.'nın 134 ila 158. maddeleri KVK. 19 ve 20. Maddeleri uyarınca Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 281702 ticaret sicil numarasında kayıtlı TK Hayvancılık LTD ŞTİ ile 30.06.2022 tarihli bilançoların esas alınması suretiyle birleşmesine, birleşmeden dolayı şirketin ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadiline karar verilmiş olup birleşme işlemleri için gerekli çalışmaların başlatılacak ve gerekli izinlerin alınması için başvurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081595
BIST
15:554.744
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 173,72
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
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4.750
En Düşük
4.567
15:5518,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,7100
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|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6504
En Düşük
18,5797
15:5519,1353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 19,1800
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|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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19,1780
En Düşük
19,0421
15:551.045,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.045,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MERKO
|7,48
|85.222.775
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|79.671.139
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|119.034.694
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|18.134.710
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|BRLSM
|27,72
|590.028.689
|% -4,55
|
|EREGL
|40,96
|6.855.161.027
|% 8,65
|
|THYAO
|109,00
|6.396.219.533
|% 1,96
|
|SASA
|149,20
|5.004.854.799
|% 9,79
|
|KRDMD
|13,82
|4.643.623.706
|% 5,10
|
|HEKTS
|40,40
|4.343.253.090
|% 8,02
|
|EKGYO
|5,95
|3.319.856.509
|% 2,94
|
|KRDMD
|13,82
|4.643.623.706
|% 5,10
|
|YKBNK
|11,60
|3.570.818.945
|% 1,67
|
|ISCTR
|10,06
|2.511.379.969
|% 3,18
|
|PETKM
|16,04
|3.484.517.706
|% 4,91
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6245
|% 0,02
|
|Euro
|19,1244
|19,1401
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,0652
|22,1759
|% 0,57
|
|Frank
|19,4319
|19,5490
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,02
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|7,50
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|4,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|6,00
|
|Tam
|7.006
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.403
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,72
|0,24
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|B. Petrol
|88,82
|88,82
|1,37
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