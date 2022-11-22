***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.11.2022 Tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karara istinaden 6102 sayılı TTK.'nın 134 ila 158. maddeleri KVK. 19 ve 20. Maddeleri uyarınca Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 281702 ticaret sicil numarasında kayıtlı TK Hayvancılık LTD ŞTİ ile 30.06.2022 tarihli bilançoların esas alınması suretiyle birleşmesine, birleşmeden dolayı şirketin ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadiline karar verilmiş olup birleşme işlemleri için gerekli çalışmaların başlatılacak ve gerekli izinlerin alınması için başvurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081595BIST