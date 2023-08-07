***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 14:54
***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kurumsal yönetim komite üyesi ve Yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yapmakta olan Mustafa Taylan Çelebi 31.07.2023 tarihi itibariyle görevden ayrılmış olup yerine Kurumsal Yönetim Komite üyesi ve Yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak 910897 SPK sicil numaralı Pınar Mutlu atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181476
BIST
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16:217.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 66,05
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:2127,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0874
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:2129,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0880
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:211.683,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.683,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|MIPAZ
|28,60
|25.518.065
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|259.776.391
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|30.299.016
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|Z30KP
|103,15
|1.400.097
|% -9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,50
|337.574.312
|% -8,36
|
|SASA
|58,80
|5.108.296.032
|% -7,98
|
|THYAO
|263,90
|11.896.117.030
|% 6,07
|
|KLSER
|53,40
|5.276.548.851
|% 9,74
|
|SASA
|58,80
|5.108.296.032
|% -7,98
|
|SISE
|53,55
|3.469.881.074
|% -2,37
|
|EKGYO
|9,00
|3.453.620.930
|% 1,58
|
|EKGYO
|9,00
|3.453.620.930
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,81
|3.254.126.482
|% 2,42
|
|ADESE
|1,89
|292.457.882
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,11
|2.001.615.055
|% 0,31
|
|FZLGY
|15,68
|1.801.542.939
|% 7,47
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9911
|27,0002
|% 0,32
|
|Euro
|29,7368
|29,7552
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,3862
|34,5586
|% 0,50
|
|Frank
|30,7586
|30,9439
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1745
|7,2104
|% 0,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.059
|11.142
|38,00
|
|Yarım
|5.534
|5.597
|19,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,68
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33XU100
Endeks 7, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 94, 373.00 milyon TL de
-
16:33ZRE20
Yüzde 7.89 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727 adet işlem
-
16:32ISSEN
Yüzde 4.79 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 279, 245 adet işlem
-
16:31AKFYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 364, 849 adet işlem
-
16:30HKTM
Yüzde 4.73 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 132 adet işlem