***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKYEM*** TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kurumsal yönetim komite üyesi ve Yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yapmakta olan Mustafa Taylan Çelebi 31.07.2023 tarihi itibariyle görevden ayrılmış olup yerine Kurumsal Yönetim Komite üyesi ve Yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak 910897 SPK sicil numaralı Pınar Mutlu atanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181476BIST