***TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.12.2021 08:32
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 2.8935687 TL Teorik Fiyat: 36.946 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984509
BIST
16:241.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.835
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|Önceki Kapanış
|: 1.804
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1.849
En Düşük
1.726
16:2411,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -6,49%
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|Açılış
|: 11,2000
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|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
10,2360
16:2412,9515
En Yüksek
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|Açılış
|: 646,59
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|Önceki Kapanış
|: 707,80
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710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:24
|PENTA
|359,70
|32.197.571
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.083.814
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.782
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SAYAS
|32,12
|58.175.456
|% 9,55
|
|GSDHO
|2,70
|201.205.911
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.300.193
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.345.607
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.647.529
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,87
|3.316.786.286
|% -0,08
|
|SISE
|12,76
|2.584.113.660
|% -3,92
|
|EREGL
|25,36
|2.059.592.293
|% -0,31
|
|THYAO
|18,87
|1.566.145.998
|% -0,05
|
|KRDMD
|8,96
|1.487.822.405
|% -3,66
|
|YKBNK
|3,57
|1.457.906.957
|% 2,59
|
|GARAN
|11,87
|3.316.786.286
|% -0,08
|
|SISE
|12,76
|2.584.113.660
|% -3,92
|
|DOHOL
|2,73
|478.222.450
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,96
|1.487.822.405
|% -3,66
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3359
|11,3988
|% -6,49
|
|Euro
|12,8508
|12,9515
|% -6,42
|
|Sterlin
|14,8580
|14,9325
|% -8,59
|
|Frank
|12,0096
|12,0820
|% -9,15
|
|Riyal
|2,9470
|2,9617
|% -9,04
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,45
|
|Altın Gr.
|646
|646
|-62,01
|
|Cumhuriyet
|4.301
|4.366
|-539,00
|
|Tam
|4.283
|4.408
|-530,14
|
|Yarım
|2.070
|2.132
|-256,44
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|-128,22
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,14
|8,16
|-0,80
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|