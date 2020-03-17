***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:58
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829976
BIST
12:2782.393
En Yüksek
|Değişim
|: -6,25%
|| -5.495,17
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.226
12:276,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4633
En Düşük
6,4177
12:277,1838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:27308,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -5,29
|Açılış
|: 308,15
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.940.798
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|ADANA
|6,03
|858.079
|% -10,00
|
|YKSLN
|4,86
|2.200.711
|% -10,00
|
|ALKIM
|39,24
|5.630.713
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|6.217.541
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|384.491.810
|% -9,86
|
|THYAO
|7,46
|302.442.461
|% -9,36
|
|GARAN
|7,92
|253.572.800
|% -3,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|AKBNK
|5,77
|93.507.450
|% -3,35
|
|TSKB
|0,86
|48.162.782
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.371.138
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,46
|302.442.461
|% -9,36
|
|KARSN
|1,16
|45.659.226
|% -8,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8399
|7,8792
|% -0,39
|
|Frank
|6,7567
|6,7974
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7159
|1,7245
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.056
|2.109
|25,59
|
|Yarım
|994
|1.020
|12,37
|
|Çeyrek
|498
|510
|6,19
|
|Gümüş.Ons
|12,27
|12,31
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,14
|30,14
|0,09
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