***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 11:24
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870560
BIST
11:181.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:187,2524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0451
|Açılış
|: 7,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:188,5783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0803
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:18450,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -6,63
|Açılış
|: 450,00
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,24
BIST En Aktif Hisseler11:18
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.346.120
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.245.109
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,91
|1.342.707.184
|% 5,59
|
|TUPRS
|94,50
|1.091.320.685
|% 2,72
|
|GARAN
|7,24
|331.613.797
|% 1,40
|
|TKFEN
|15,98
|293.988.155
|% 5,06
|
|SISE
|6,33
|274.846.954
|% 1,44
|
|PETKM
|4,91
|1.342.707.184
|% 5,59
|
|SKBNK
|1,58
|153.017.146
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,04
|184.797.429
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,20
|177.395.141
|% 1,85
|
|ZOREN
|3,08
|244.861.160
|% 5,84
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2377
|7,2524
|% -0,62
|
|Euro
|8,5547
|8,5783
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,5267
|9,5744
|% -0,93
|
|Frank
|7,9150
|7,9626
|% -1,17
|
|Riyal
|1,9216
|1,9312
|% -0,96
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-9,96
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,14
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,15
|