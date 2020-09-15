***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 12:45
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875079
BIST
14:051.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:057,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:058,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:05474,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 474,32
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:05
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|48.850.079
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.674.727
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,67
|63.700.713
|% -8,25
|
|BJKAS
|3,41
|27.644.891
|% -7,84
|
|KRDMD
|3,14
|1.059.177.080
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|795.571.559
|% 3,02
|
|SISE
|6,40
|349.013.075
|% -0,47
|
|ECILC
|6,85
|269.327.249
|% 3,32
|
|ZOREN
|2,77
|243.295.937
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,14
|1.059.177.080
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|795.571.559
|% 3,02
|
|IHLAS
|1,05
|115.704.807
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,85
|167.425.222
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,77
|243.295.937
|% 1,84
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4865
|7,4886
|% 0,06
|
|Euro
|8,9071
|8,9112
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6400
|9,6883
|% 0,59
|
|Frank
|8,2386
|8,2882
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% 0,06
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|13,93
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|11,00
|
|Tam
|3.123
|3.200
|12,16
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,88
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,09
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,64
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